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Происшествия

В Тольятти оштрафовали водителя Porsche, припарковавшегося на тротуаре

ТОЛЬЯТТИ. 1 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти полицейские нашли и оштрафовали водителя Porsche, который парковался на тротуаре, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее в соцсети появилась фотография дорогого автомобиля, припаркованного на тротуаре возле дома №5 по ул. Платоновой.

В связи с этим сотрудники ДПС возбудили в отношении водителя - 38-летнего жителя с. Подстепки - административное дело и назначили штраф 1000 рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.

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Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...

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Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...

Людмила Ерофеева 04 мая 2021 19:59 Из-за нарушений в Самарском пансионате для детей-инвалидов возбудили уголовное дело

Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.

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