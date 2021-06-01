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Баскетбол Спорт

Защитник Александр Варнаков подписал контракт с БК "Самара"

САМАРА. 1 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Защитник Александр Варнаков подписал контракт с БК "Самара" .

Варнаков уже выступал в Самаре в сезонах-2014/2015 и 2015/2016, провел 83 матча. Входит в "Топ-10" снайперов клуба (787 очков), а в рейтинге ассистентов уступает только Антону Глазунову и Владимиру Пичкурову (352 результативные передачи).

Выступал за "Нижний Новгород" (2008/2009), "Триумф" (2009/2011), "Рускон-Мордовию" (Саранск, 2011/2014), "Самару" (2014/2016), "Иркут" (2016/2017), "Темп-СУМЗ-УГМК" (2017/2018), "Спартак" (Санкт-Петербург, 2018 - ноябрь 2019), "Восток-65" (декабрь 2019 - март 2020), "Купол-Родники" (2020/2021).

Серебряный (2017 и 2019) и бронзовый (2018) призер Суперлиги-1. В 2017 и 2019 гг. включен в символическую пятерку Суперлиги-1. Бронзовый призер Кубка России (2020). 

Выступал за сборные России различных возрастов. Участник чемпионатов Европы U16 (2008), U18 (2010) и U20 (2012), а также чемпионата мира U19 (2011).

Серебряный призер чемпионата Европы U18 (2010) и бронзовый призер чемпионата мира U19 (2011).
В сезоне-2020/2021 в матчах Суперлиги-1 и Кубка России в среднем набирал 14,1 очка и делал 5,1 подбора и 4,1 передачи.


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Последние комментарии

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

Женя К 26 апреля 2014 12:59 Баскетболисты "Самары-СГЭУ" уступили команде "АлтайБаскет" - 93:99

Домашние стены помогают всегда.

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