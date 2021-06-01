Защитник Александр Варнаков подписал контракт с БК "Самара" .

Варнаков уже выступал в Самаре в сезонах-2014/2015 и 2015/2016, провел 83 матча. Входит в "Топ-10" снайперов клуба (787 очков), а в рейтинге ассистентов уступает только Антону Глазунову и Владимиру Пичкурову (352 результативные передачи).

Выступал за "Нижний Новгород" (2008/2009), "Триумф" (2009/2011), "Рускон-Мордовию" (Саранск, 2011/2014), "Самару" (2014/2016), "Иркут" (2016/2017), "Темп-СУМЗ-УГМК" (2017/2018), "Спартак" (Санкт-Петербург, 2018 - ноябрь 2019), "Восток-65" (декабрь 2019 - март 2020), "Купол-Родники" (2020/2021).



Серебряный (2017 и 2019) и бронзовый (2018) призер Суперлиги-1. В 2017 и 2019 гг. включен в символическую пятерку Суперлиги-1. Бронзовый призер Кубка России (2020).

Выступал за сборные России различных возрастов. Участник чемпионатов Европы U16 (2008), U18 (2010) и U20 (2012), а также чемпионата мира U19 (2011).

Серебряный призер чемпионата Европы U18 (2010) и бронзовый призер чемпионата мира U19 (2011).

В сезоне-2020/2021 в матчах Суперлиги-1 и Кубка России в среднем набирал 14,1 очка и делал 5,1 подбора и 4,1 передачи.





