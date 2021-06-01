Группа Росбанк показала устойчивые финансовые позиции по МСФО за 3 месяца 2021 года

В первом квартале 2021 года группа Росбанк продемонстрировала рост по всем направлениям бизнеса.

"Позитивные результаты первого квартала в очередной раз подтвердили правильность выбранной нами стратегии в период сложной экономической ситуации. Мы обеспечили рост чистой прибыли группы: по итогам первого квартала 2021 года она составила 4,6 млрд рублей, что на 15% выше аналогичного периода прошлого года.

Наша стратегия и разумная риск-политика нацелены на сохранение устойчивых позиций на рынке, которые позволят в постпандемийных условиях рынка, опираясь на принципы ответственного финансирования и устойчивого развития, соблюдать обязательства перед клиентами в полном объеме, продолжать инвестировать в цифровую трансформацию банковских сервисов, в человеческий капитал и повышение качества обслуживания клиентов", — прокомментировал председатель правления Росбанка Илья Поляков.

Корпоративный бизнес достиг уверенных результатов, увеличив операционные доходы на 15% и чистую прибыль на 32% по сравнению с первым кварталом 2020 года. После значительного роста в 2020 году портфель текущих счетов и срочных депозитов юридических лиц продолжил расти и в первом квартале 2021 года, увеличившись на 7% с конца 2020 года, что подтверждает высокий уровень доверия наших клиентов.

Одним из направлений стратегии корпоративного бизнеса является цифровое развитие, и в первом квартале Росбанк продолжил внедрение новых продуктов и решений для своих клиентов. Совместно с компанией Diasoft создана новая платформа для автоматизации расчетно-кредитного обслуживания юридических лиц, которая существенно оптимизирует процессы сопровождения кредитных договоров корпоративных клиентов и сокращает время вывода новых продуктов на рынок. Группа также внедрила услугу мгновенного выпуска корпоративных карт.

Следуя утвержденной программе устойчивого развития, Росбанк зарегистрировал на Московской бирже новый выпуск социальных и зеленых облигаций на 60 млрд руб. Инициативы и разработки Росбанка в области ESG также были подтверждены рейтингами ESG: в первом квартале 2021 года Росбанк был признан российским банком № 4 в рейтинге ESG по версии RAEX-Europe.

В первом квартале 2021 года Росбанк уверенно удерживает 1-е место по объему розничного кредитного портфеля среди иностранных банков. При этом Росбанк продолжает наращивать объемы выдачи ипотеки, сохраняя 5-е место на рынке по объему портфеля ипотечных кредитов. Группа входит в число лидеров автокредитования, занимая 2-ю позицию на рынке.

В первом квартале 2021 года Росбанк завершил присоединение Русфинанс Банка и создание филиала "Росбанк Авто". Решение о присоединении было принято с целью дальнейшего повышения эффективности бизнеса за счет большей синергии и расширения возможностей для перекрестных продаж.

Чистая прибыль группы Росбанк за первый квартал 2021 года продемонстрировала устойчивый рост, увеличившись на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Результат был достигнут за счет значительного снижения уровня расходов на создание резервов (-57% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года), а также стабильным уровнем процентных и комиссионных доходов группы.

Снижение уровня создания резервов обусловлено благоприятной конъюнктурой и адаптацией экономики России к последствиям COVID-19.

В 2021 году Росбанк придерживается целенаправленной политики по снижению операционных расходов, повышению эффективности и оптимизации организационной модели. Благодаря этому операционные расходы за первый квартал 2021 года снизились на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Росбанк остается одним из самых надежных банков страны, что подтверждается его наивысшим доступным кредитным рейтингом, предоставленным четырьмя рейтинговыми агентствами (АКРА, Эксперт РА, Moodyʼs, Fitch). В марте Forbes пятый год подряд признал Росбанк одним из трех самых надежных банков России.