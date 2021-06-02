Самарская область представит на ПМЭФ "Умную дорогу", электромобиль ZETTA и Цифровую модель региона

Самарская область на XXIV Петербургском международном экономическом форуме представит макет первой в России "Умной дороги", электромобиль ZETTA, макет малого космического аппарата "АИСТ-2Д" и информационную систему "Цифровая модель региона". Об этом сообщает правительство региона.

Также инвесторы России и мира смогут познакомиться с интерактивной картой Самарской области - ключевыми отраслями экономики, транспортно-логистическими возможностями и инвестиционными площадками.

Самарскую делегацию на форуме возглавит губернатор Дмитрий Азаров. В рамках ПМЭФ планируется подписание целого ряда важных инвестиционных соглашений и соглашений о сотрудничестве.

Кроме того, Самарская область соберет все регионы, участвующие в работе научно-образовательного центра "Инженерия будущего" (помимо Самарской, это Пензенская, Ульяновская и Тамбовская области, а также Мордовия) на панельной дискуссии "Научно-образовательные центры мирового уровня - точки роста регионов - инициаторов НОЦ". В ходе форума планируются к заключению соглашения о вхождении в НОЦ "Инженерия будущего" и других регионов.

Напомним, XXIV ПМЭФ стартует в среду, 2 июня. Форум служит ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов, обсуждения важнейших экономических вопросов, заключения контрактов и инвестиционных соглашений. С 2006 года он проходит под патронатом и при личном участии президента Российской Федерации Владимира Путина.

С 2018 г. Самарская область участвует в форуме с собственной экспозицией, на которой представлены новейшие проекты и разработки региона.

В ходе прошлого XXIII ПМЭФ, который прошел в 2019 г., было подписано 16 соглашений о сотрудничестве, направленных на развитие Самарской области, привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест, повышение уровня благосостояния жителей региона. Уже сегодня бизнес-круги и жители региона чувствуют реальные результаты от проведенной в период форума работы.

Так, благодаря достигнутым договоренностям губернатора с президентом компании ООО "Пивоваренная компания "Балтика" Ларсом Лемоном компания инвестировала 87 млн руб. в новую линию по производству безалкогольных тонизирующих напитков, запущенную на самарском заводе в 2021 году.

Тогда же было подписано соглашение между правительством Самарской области и ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат", по которому в 2021 г. комбинат откроет крупный производственно-логистический центр на территории ОЭЗ ППТ "Тольятти". Будет создано более 90 рабочих мест, а инвестиции составляют более 1,4 млрд рублей.

В 2019 г. на форуме также были достигнуты договоренности о запуске в 2021 г. на территории индустриального парка "Преображенка" логистического почтового центра АО "НЛТ", где будет создано еще 1 тыс. рабочих мест. В этот проект инвестировано 1,6 млрд рублей.

А благодаря достигнутым договоренностям с представителями Республики Узбекистан и партнерству с общероссийской общественной организацией "Деловая Россия" был реализован ряд совместных с республикой проектов. Во взаимодействии с Российским экспортным центром созданы два торгово-распределительных центра - RUZ Trader в Ташкенте и "Азия Инвест" в Самаре - для обслуживания товарооборота между двумя странами. К 2024 г. инфраструктура торговых домов способна увеличить товарооборот между Россией и Узбекистаном на $1,5 млрд. В результате Самарская область стала лидером среди регионов, развивающих торгово-экономическое сотрудничество с Узбекистаном.

На ПМЭФ-2019 также было подписано соглашение между правительством Самарской области и Национальной технологической инициативой "Автонет", предполагающее создание на участке скоростной автомагистрали Самара - Тольятти и на территории Самарско-Тольяттинской агломерации пилотной зоны для тестирования платформы нового поколения интеллектуальной транспортной системы, интегрированной с системой связи V2X. Сейчас платформа проходит стадию тестирования.

В ходе форума 2019 г. была проведена работа с международной консалтинговой компанией PricewaterhouseCoopers по анализу инвестиционных ниш региона. Положительные результаты работы по данному направлению подтверждаются планами инвесторов по организации в регионе производства резервуарного оборудования для нефтяной промышленности, лакокрасочных и других отделочных материалов, медицинского оборудования, а также фармацевтического производства. Все эти проекты находятся на стадии подготовки к реализации. А один из проектов, предполагающий строительство крупнейшего в стране завода по производству входных металлических дверей, уже готовится запустить производство в 2021 г., планируется создать около 2 тыс. рабочих мест.

Еще одним итогом форума-2019 стало подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Самарской области и АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" в сфере промышленного туризма. Сегодня промышленный туризм активно развивается на территории Самарской области, в программе задействовано 17 предприятий региона. Ежегодно 10 тыс. человек посещают промышленные объекты как в составе делегаций, так и в составе профориентационных туров.