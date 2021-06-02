В Самаре легковушка без водителя проехала перекресток и врезалась в детсад

Утром 2 июня иномарка (предположительно, Renault Sandero) врезалась в крыльцо детского сада №225 на ул. Агибалова, 13 в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс рассказали очевидцы.
По предварительной версии, которую изложили в детсаду, владелица автомобиля припарковала машину на ул. Агибалова, напротив торговых павильонов около ЦУМ "Самара", и отошла. Тем временем автомобиль с выключенным двигателем покатился по дороге, пересек ул. Вилоновскую, въехал на тротуар у дома №13 и врезался в крыльцо детского сада, расположенного на первом этаже.
В результате у машины деформировалась передняя часть кузова, повреждения получило и крыльцо. Вход в детский сад с ул. Агибалова оказался полностью перекрыт.
Как пояснили в садике, ДТП произошло примерно в 9:20. В то время в учреждении уже были дети, но они не видели случившегося. Работники детсада вызвали ДПС. По предварительным данным, автомобилистка, не обнаружив машины, сначала предположила, что ее могли угнать, но потом подошла к месту происшествия.
Все обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!