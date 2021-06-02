В Самаре легковушка без водителя проехала перекресток и врезалась в детсад

Утром 2 июня иномарка (предположительно, Renault Sandero) врезалась в крыльцо детского сада №225 на ул. Агибалова, 13 в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс рассказали очевидцы.

По предварительной версии, которую изложили в детсаду, владелица автомобиля припарковала машину на ул. Агибалова, напротив торговых павильонов около ЦУМ "Самара", и отошла. Тем временем автомобиль с выключенным двигателем покатился по дороге, пересек ул. Вилоновскую, въехал на тротуар у дома №13 и врезался в крыльцо детского сада, расположенного на первом этаже.

В результате у машины деформировалась передняя часть кузова, повреждения получило и крыльцо. Вход в детский сад с ул. Агибалова оказался полностью перекрыт.

Как пояснили в садике, ДТП произошло примерно в 9:20. В то время в учреждении уже были дети, но они не видели случившегося. Работники детсада вызвали ДПС. По предварительным данным, автомобилистка, не обнаружив машины, сначала предположила, что ее могли угнать, но потом подошла к месту происшествия.

Все обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются.