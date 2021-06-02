5 июня в Самаре пройдет экскурсия "Самара Эльдара Рязанова"

В субботу, 5 июня, в 16:00 музей Эльдара Рязанова (Самара, ул. Фрунзе, 120) откроет сезон пешеходных экскурсий.
Во время экскурсии "Самара Эльдара Рязанова" расскажут, как Волга повлияла на судьбу Эльдара Рязанова, почему семья матери режиссера переехала в Самару, какой бизнес был у дедушки Рязанова, как жили в Куйбышеве эвакуированные артисты.
Цена - 200 рублей, продолжительность - два часа. Записаться на экскурсию можно по телефону (846) 332-05-16.
Последние комментарии
Какой же он красавец!
Неужто дождались? Вопрос еще кто будет проводить работы.
Сказывается плохая работа Госоргана охраны памятников. Ну и надо плотнее работать не с местной прокуратурой а с Генеральной. Контроль есть контроль а вообще все печально.
Предположение не есть распоряжение. Но памятник надо сохранить на деле.
Сохранение культурного наследия, дело хорошее. Правда зависит от многого.