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Культура

5 июня в Самаре пройдет экскурсия "Самара Эльдара Рязанова"

САМАРА. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 5 июня, в 16:00 музей Эльдара Рязанова (Самара, ул. Фрунзе, 120) откроет сезон пешеходных экскурсий.

Во время экскурсии "Самара Эльдара Рязанова" расскажут, как Волга повлияла на судьбу Эльдара Рязанова, почему семья матери режиссера переехала в Самару, какой бизнес был у дедушки Рязанова, как жили в Куйбышеве эвакуированные артисты.

Цена - 200 рублей, продолжительность - два часа. Записаться на экскурсию можно по телефону (846) 332-05-16.

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