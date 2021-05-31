СГЭУ укрепляет связи с малым и средним бизнесом

21 мая подписано соглашение о сотрудничестве между СГЭУ и Самарским региональным отделением Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ".

"ОПОРА РОССИИ" - крупнейшее объединение предпринимателей России, которое служит площадкой для эффективного профессионального диалога владельцев и руководителей предприятий малого и среднего бизнеса и представителей федеральных органов исполнительной власти, региональной власти и муниципалитетов, контролирующих органов, инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, а также представителей экспертного сообщества.

Основные направления сотрудничества, определенные сторонами соглашения, - стимулирование развития предпринимательской активности, создание условий для формирования предпринимательских компетенций у студентов, проведение совместных мероприятий, в том числе направленных на популяризацию предпринимательства в молодежной среде.

СГЭУ уверенно реализует стратегию развития стратегического партнерства университета в образовательном процессе, научно-исследовательской деятельности, обеспечении вспомогательных процессов и расширяет список партнеров.