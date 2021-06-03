Тольяттинка "сделала ставку" по совету мошенников и потеряла деньги

В Тольятти 42-летняя местная жительница стала жертвой телефонных мошенников, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Ей позвонил неизвестный и предложил "заработать" на ставках в Интернете. Чтобы увеличить капитал, женщина должна была перейти на определенный сайт и сделать там ставку. По указаниям афериста тольяттинка перевела 160 тыс. руб. и лишь потом поняла, что стала жертвой обмана.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Региональное ГУ МВД напоминает, что не стоит доверять предложениям от незнакомцев в Интернете. Прежде чем заключать сделки онлайн, следует внимательно изучить историю компании, сроки ее деятельности и отзывы других пользователей.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!