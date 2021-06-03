Тольяттинка "сделала ставку" по совету мошенников и потеряла деньги

В Тольятти 42-летняя местная жительница стала жертвой телефонных мошенников, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Ей позвонил неизвестный и предложил "заработать" на ставках в Интернете. Чтобы увеличить капитал, женщина должна была перейти на определенный сайт и сделать там ставку. По указаниям афериста тольяттинка перевела 160 тыс. руб. и лишь потом поняла, что стала жертвой обмана.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Региональное ГУ МВД напоминает, что не стоит доверять предложениям от незнакомцев в Интернете. Прежде чем заключать сделки онлайн, следует внимательно изучить историю компании, сроки ее деятельности и отзывы других пользователей.