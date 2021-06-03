Приставы взыскали деньги с тольяттинской фирмы по поддельному решению суда

В Тольятти после прокурорской проверки возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в крупном размере"). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Ранее в надзорное ведомство обратился директор ООО "Волга-Лизинг". Судебный пристав возбудил исполнительное производство в отношении юридического лица на основании поступившего судебного приказа, вынесенного Арбитражным судом Московской области, и заявления взыскателя. В итоге с фирмы взыскали 471 тыс. рублей.
Позже выяснилось, что Арбитражный суд Московской области не выносил никакого приказа в отношении ООО "Волга-Лизинг", а документ, которым руководствовался пристав, оказался поддельным.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!