Приставы взыскали деньги с тольяттинской фирмы по поддельному решению суда

В Тольятти после прокурорской проверки возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в крупном размере"). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Ранее в надзорное ведомство обратился директор ООО "Волга-Лизинг". Судебный пристав возбудил исполнительное производство в отношении юридического лица на основании поступившего судебного приказа, вынесенного Арбитражным судом Московской области, и заявления взыскателя. В итоге с фирмы взыскали 471 тыс. рублей.

Позже выяснилось, что Арбитражный суд Московской области не выносил никакого приказа в отношении ООО "Волга-Лизинг", а документ, которым руководствовался пристав, оказался поддельным.