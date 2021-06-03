С 4 по 11 июня в Самарской области пройдут мероприятия детской музыкальной академии Юрия Башмета

С 4 по 11 июня в Самаре и Новокуйбышевске работает XI детская музыкальная академия стран СНГ и Балтии под патронажем народного артиста СССР Юрия Башмета.
В XI академии принимают участие более 70 юных музыкантов из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Сызрани, Жигулевска, Чапаевска, Москвы по семи специальностям: фортепиано, скрипка, альт, виолончель, флейта, кларнет, классическая гитара. Зарубежное представительство планируется от школ искусств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана.
Детская музыкальная академия - комплекс образовательных мероприятий для одаренных детей, состоящий из мастер-классов выдающихся деятелей в сфере музыкального искусства, концертных выступлений на лучших профессиональных сценах известных артистов совместно с молодыми дарованиями, участниками академии.
В рамках работы академии-2021 особое внимание будет уделено формированию технического мастерства учащихся школ искусств, развитию звуковой культуры начинающих музыкантов, работе над произведениями крупной формы (соната, вариации, концерты), работе над концертным репертуаром.
Впервые в рамках академии будут работать Ксения Башмет (Россия), фортепиано - концертирующий исполнитель, лауреат международных конкурсов; Татьяна Полозова (Россия), скрипка - ассистент кафедры скрипки под руководством профессора С.И.Кравченко в Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского; Никита Ваганов (Россия), кларнет - солист группы кларнетов симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, лауреат международных конкурсов; виолончель - Олег Бугаев (Россия), заведующий отделением виолончели и контрабаса кафедры концертного исполнительства на оркестровых струнных инструментах в классике и джазе ГКА им. Маймонида, кандидат искусствоведения.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!