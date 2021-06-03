С 4 по 11 июня в Самарской области пройдут мероприятия детской музыкальной академии Юрия Башмета

С 4 по 11 июня в Самаре и Новокуйбышевске работает XI детская музыкальная академия стран СНГ и Балтии под патронажем народного артиста СССР Юрия Башмета.

В XI академии принимают участие более 70 юных музыкантов из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Сызрани, Жигулевска, Чапаевска, Москвы по семи специальностям: фортепиано, скрипка, альт, виолончель, флейта, кларнет, классическая гитара. Зарубежное представительство планируется от школ искусств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана.

Детская музыкальная академия - комплекс образовательных мероприятий для одаренных детей, состоящий из мастер-классов выдающихся деятелей в сфере музыкального искусства, концертных выступлений на лучших профессиональных сценах известных артистов совместно с молодыми дарованиями, участниками академии.

В рамках работы академии-2021 особое внимание будет уделено формированию технического мастерства учащихся школ искусств, развитию звуковой культуры начинающих музыкантов, работе над произведениями крупной формы (соната, вариации, концерты), работе над концертным репертуаром.

Впервые в рамках академии будут работать Ксения Башмет (Россия), фортепиано - концертирующий исполнитель, лауреат международных конкурсов; Татьяна Полозова (Россия), скрипка - ассистент кафедры скрипки под руководством профессора С.И.Кравченко в Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского; Никита Ваганов (Россия), кларнет - солист группы кларнетов симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, лауреат международных конкурсов; виолончель - Олег Бугаев (Россия), заведующий отделением виолончели и контрабаса кафедры концертного исполнительства на оркестровых струнных инструментах в классике и джазе ГКА им. Маймонида, кандидат искусствоведения.