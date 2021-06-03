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Страхование Финансы

Страховой Дом ВСК обеспечит страховой защитой группу FESCO

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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3 июня на площадке Петербургского международного экономического форума состоялась церемония подписания соглашения о стратегическом сотрудничестве между Страховым Домом ВСК и Транспортной группой FESCO в сфере страхования активов и сотрудников Группы.

Фото: предоставлено Страховым Домом ВСК

Соответствующий документ подписали председатель совета директоров ВСК Сергей Цикалюк и председатель совета директоров группы FESCO Андрей Северилов.

В документе закреплены условия дальнейшего развития сотрудничества и взаимодействия компаний по направлениям, представляющим взаимный интерес для обеих сторон. В частности, среди совместных направлений будущей работы - страховая защита активов FESCO, в том числе судов, автотранспорта, железнодорожного подвижного состава, различного движимого и недвижимого имущества в России. А также страховые продукты для сотрудников Группы в рамках специальной программы лояльности.

Благодаря передовым методам API-интеграции с информационными системами участников транспортного процесса, клиенты группы FESCO получат упрощенную процедуру оформления перевозки. Страховая защита грузоперевозок будет предоставлена почти мгновенно.

"Начало сотрудничества с группой FESCO - знаковое событие для нас. ВСК обладает экспертизой и многолетним опытом в сфере защиты имущественных интересов владельцев грузов. Наша компания уже давно и эффективно работает с крупнейшими логистическими предприятиями. Мы профессионально готовы предложить новому партнеру широкую линейку вариантов страхового покрытия исходя из специфики перевозок. Технологическая оснащенность и комплексные решения ВСК обеспечат надежной защитой и помогут сэкономить время и деньги при наступлении страхового события", - отметил председатель совета директоров ВСК Сергей Цикалюк.

"Мы придаем особое значение тому, чтобы FESCO сохраняла статус надежной транспортно-логистической компании и вызывала безоговорочное доверие у партнеров и клиентов. Мы не случайно выбрали ВСК нашим стратегическим страховым партером - это одна из крупнейших частных страховых компаний России с развитыми IT-технологиями и цифровыми сервисами, которая сможет предложить FESCO качественные и современные страховые продукты", - прокомментировал подписанное соглашение Андрей Северилов.

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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