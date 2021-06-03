Страховой Дом ВСК обеспечит страховой защитой группу FESCO

3 июня на площадке Петербургского международного экономического форума состоялась церемония подписания соглашения о стратегическом сотрудничестве между Страховым Домом ВСК и Транспортной группой FESCO в сфере страхования активов и сотрудников Группы.
Соответствующий документ подписали председатель совета директоров ВСК Сергей Цикалюк и председатель совета директоров группы FESCO Андрей Северилов.
В документе закреплены условия дальнейшего развития сотрудничества и взаимодействия компаний по направлениям, представляющим взаимный интерес для обеих сторон. В частности, среди совместных направлений будущей работы - страховая защита активов FESCO, в том числе судов, автотранспорта, железнодорожного подвижного состава, различного движимого и недвижимого имущества в России. А также страховые продукты для сотрудников Группы в рамках специальной программы лояльности.
Благодаря передовым методам API-интеграции с информационными системами участников транспортного процесса, клиенты группы FESCO получат упрощенную процедуру оформления перевозки. Страховая защита грузоперевозок будет предоставлена почти мгновенно.
"Начало сотрудничества с группой FESCO - знаковое событие для нас. ВСК обладает экспертизой и многолетним опытом в сфере защиты имущественных интересов владельцев грузов. Наша компания уже давно и эффективно работает с крупнейшими логистическими предприятиями. Мы профессионально готовы предложить новому партнеру широкую линейку вариантов страхового покрытия исходя из специфики перевозок. Технологическая оснащенность и комплексные решения ВСК обеспечат надежной защитой и помогут сэкономить время и деньги при наступлении страхового события", - отметил председатель совета директоров ВСК Сергей Цикалюк.
"Мы придаем особое значение тому, чтобы FESCO сохраняла статус надежной транспортно-логистической компании и вызывала безоговорочное доверие у партнеров и клиентов. Мы не случайно выбрали ВСК нашим стратегическим страховым партером - это одна из крупнейших частных страховых компаний России с развитыми IT-технологиями и цифровыми сервисами, которая сможет предложить FESCO качественные и современные страховые продукты", - прокомментировал подписанное соглашение Андрей Северилов.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.