Старания тольяттинца найти семье крышу над головой обернулись смертью ребенка и уголовным делом

В Тольятти завершено расследование уголовного дела 26-летнего местного жителя, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, в ноябре 2020 г. мужчина из-за отсутствия жилья обустроил помещение пристроя к зданию в Тупиковом проезде. Там он жил вместе с супругой и тремя маленькими детьми. В пристрое не было отопления, поэтому тольяттинец, не имея специальных навыков, сам установил кустарно изготовленную металлическую печь с дровяным отоплением.
23 февраля 2021 г. около 17:30 мужчина разжег в печи огонь, предупредил об этом супругу, находившуюся в другой комнате, и ушел. В результате загорелось перекрытие пристроя и начался пожар, во время которого погиб ребенок 2020 года рождения.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!