Старания тольяттинца найти семье крышу над головой обернулись смертью ребенка и уголовным делом

В Тольятти завершено расследование уголовного дела 26-летнего местного жителя, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в ноябре 2020 г. мужчина из-за отсутствия жилья обустроил помещение пристроя к зданию в Тупиковом проезде. Там он жил вместе с супругой и тремя маленькими детьми. В пристрое не было отопления, поэтому тольяттинец, не имея специальных навыков, сам установил кустарно изготовленную металлическую печь с дровяным отоплением.

23 февраля 2021 г. около 17:30 мужчина разжег в печи огонь, предупредил об этом супругу, находившуюся в другой комнате, и ушел. В результате загорелось перекрытие пристроя и начался пожар, во время которого погиб ребенок 2020 года рождения.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд.