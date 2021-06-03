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Музыка Культура

Грушинский фестиваль-2021 возвращается на Поляну

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области с 1 по 4 июля 2021 года пройдет 48-й Всероссийский фестиваль авторской песни имени В.Грушина. В этом году он снова возвращается на традиционную площадку на Мастрюковских озерах после перерыва из-за пандемии коронавируса.

Фото: Юлия Рубцова

Но в 2021 году наблюдать за тем, что происходит на сценах, и слушать хорошую музыку смогут и те, кто остался дома, благодаря большему, чем обычно, количеству прямых трансляций.

В этом году в условиях сложной эпидемиологической ситуации и в рамках мер, направленных на профилактику распространения коронавирусной инфекции, будут установлены определенные правила посещения фестивальной поляны. Вся информация о любых изменениях и требованиях к гостям будет оперативно появляться в социальных сетях фестиваля и на сайте https://grushinfestival.ru/.

В настоящий момент подготовка к мероприятию идет полным ходом: утверждается программа, в ближайшее время будут объявлены имена хедлайнеров музыкальных сцен. Для гостей фестиваля будут доступны все привычные возможности: в дни проведения мероприятия будут работать парковка, продуктовый рынок и маркет с сувенирами, на Поляне установят биотуалеты, будет доступна холодная вода.

Территорию обработают от комаров и клещей в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. До Поляны пустят дополнительные электрички, чтобы добраться на мероприятие могли все желающие. Все гости смогут установить палаточные лагеря. Будут и сюрпризы - о них станет известно в ближайшее время.

В неизменном виде пройдет и традиционный конкурс авторской песни, его лауреаты примут участие в главном концерте на Гитаре. Конкурс состоит из трех туров. Прием заявок будет проходить на Поляне с 10:00 1 июля до 12:00 2 июля. В ближайшее время будет опубликовано Положение о конкурсе.

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