Грушинский фестиваль-2021 возвращается на Поляну

В Самарской области с 1 по 4 июля 2021 года пройдет 48-й Всероссийский фестиваль авторской песни имени В.Грушина. В этом году он снова возвращается на традиционную площадку на Мастрюковских озерах после перерыва из-за пандемии коронавируса.
Но в 2021 году наблюдать за тем, что происходит на сценах, и слушать хорошую музыку смогут и те, кто остался дома, благодаря большему, чем обычно, количеству прямых трансляций.
В этом году в условиях сложной эпидемиологической ситуации и в рамках мер, направленных на профилактику распространения коронавирусной инфекции, будут установлены определенные правила посещения фестивальной поляны. Вся информация о любых изменениях и требованиях к гостям будет оперативно появляться в социальных сетях фестиваля и на сайте https://grushinfestival.ru/.
В настоящий момент подготовка к мероприятию идет полным ходом: утверждается программа, в ближайшее время будут объявлены имена хедлайнеров музыкальных сцен. Для гостей фестиваля будут доступны все привычные возможности: в дни проведения мероприятия будут работать парковка, продуктовый рынок и маркет с сувенирами, на Поляне установят биотуалеты, будет доступна холодная вода.
Территорию обработают от комаров и клещей в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. До Поляны пустят дополнительные электрички, чтобы добраться на мероприятие могли все желающие. Все гости смогут установить палаточные лагеря. Будут и сюрпризы - о них станет известно в ближайшее время.
В неизменном виде пройдет и традиционный конкурс авторской песни, его лауреаты примут участие в главном концерте на Гитаре. Конкурс состоит из трех туров. Прием заявок будет проходить на Поляне с 10:00 1 июля до 12:00 2 июля. В ближайшее время будет опубликовано Положение о конкурсе.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!