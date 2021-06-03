Дмитрий Азаров: В Самарской области живут энергичные люди, стремящиеся к саморазвитию

В четверг, 3 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума на стенде РАНХиГС между президентской платформой "Россия - страна возможностей" и правительством Самарской области состоялось подписание соглашения о сотрудничестве.

Подписи под документом поставили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей", проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Соглашение закрепляет уже фактически сложившееся взаимодействие, которое в последние годы ведут правительство Самарской области и платформа "Россия - страна возможностей". В частности, во флагманском проекте "Лидеры России" Самарская область традиционно является лидером в ПФО и одним из лидеров в стране по количеству участников.

"Это тысячи и тысячи успешных практик по развитию личностного потенциала людей, - отметил Дмитрий Азаров, говоря о проектах платформы "Россия - страна возможностей". - Например, это флагманский проект "Лидеры России", около 90% победителей которого уже получили продвижение по карьерной лестнице в разных сферах. И речь идет не только о государственном и муниципальном управлении - это и бизнес. Бизнесу не меньше нужны эффективные руководители, менеджеры, ответственные за свои трудовые коллективы, за порученное направление, ответственные перед своей страной".

Глава региона выразил уверенность, что проекты, которые реализует платформа "Россия - страна возможностей", будут находить отклик на Самарской земле и дальше.

"Мы проводим совместные мероприятия по образованию, по обучению, по продвижению, региональные стажировки. Я очень признателен Алексею Геннадьевичу Комиссарову за то, что эта работа не ограничивается подписанием документов, не носит дискретного характера. В течение всего года у нас идет самое тесное взаимодействие по различным направлениям. А те стажировки, которые четыре раза в год проходят группы различного уровня кадрового резерва, конечно, дают колоссальный потенциал развитию нашего региона. За это отдельное спасибо", - поблагодарил Дмитрий Азаров за плодотворное сотрудничество генерального директора АНО "Россия - страна возможностей", проректора РАНХиГС Алексея Комиссарова.

Подписанный документ предполагает всестороннюю взаимную поддержку по нескольким направлениям в рамках организации и проведения в Самарской области проектов и конкурсов АНО "Россия - страна возможностей" и сопровождения их участников.

В частности, соглашение позволит не только значительно повысить уже достигнутый уровень взаимодействия, но и предлагать новые форматы совместной работы по поддержке талантливой молодежи. Это может быть как введение дополнительных номинаций в уже существующие конкурсы президентской платформы "Россия - страна возможностей", так и создание совершенно новых специализированных проектов, проведение совместных акций и мероприятий.

Кроме того, соглашение направлено на активное развитие сотрудничества в сфере коммуникаций, начиная от информирования жителей о возможности участия в проектах и конкурсах и заканчивая проведением пресс-мероприятий, круглых столов, спецпроектов в средствах массовой информации, приглашением к обсуждению результатов совместной работы лидеров общественного мнения.

В рамках работы по соглашению в ближайшее время планируется подписание дорожной карты, в которой будет заявлен единый план мероприятий и отражены конкретные шаги по продвижению проектов платформы "Россия - страна возможностей" в Самарской области, направленные на создание новых возможностей самореализации и укрепление социальных лифтов.