Дмитрий Богданов: "Макдональдс намерен инвестировать в Самарскую область 1 млрд рублей"

Делегация Самарской области продолжает свою работу на XXIV Петербургском международном экономическом форуме, ведущей мировой площадке для обсуждения ключевых экономических вопросов, проведения деловых переговоров и заключения крупных инвестиционных соглашений.

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов рассказал "Самарскому обозрению" о результатах, достигнутых командой региона за первые два дня ПМЭФ-2021:

"Форум проходит в активном режиме. Мы провели много важных встреч и переговоров. Заметно, что все - наши партнеры, инвесторы, посетители - соскучились по личному общению, по масштабным очным мероприятиям. Безусловно, с соблюдением всех мер безопасности, все мы рады были пообщаться.

Во второй день форума мы подписали соглашение с Макдональдс, в рамках которого компания намерена инвестировать 1 млрд рублей в открытие новых ресторанов быстрого питания в регионе. Это обеспечит около 800 новых рабочих мест. Соглашение затрагивает и социальные инициативы. Компания готова поддерживать детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; учить и прививать культуру раздельного сбора при обращении с отходами.

Это не просто соглашение о бизнесе - это полноценное партнерство. Безусловно, мы проговорили механизмы вхождения самарских компаний в цепочку поставок Макдональдса для пищевого производства. У Макдональдса есть задача максимальной локализации российской продукции в своих ресторанах быстрого питания. Безусловно, и мы заинтересованы, чтобы самарские компании были такими поставщиками.

Подписано соглашение с банком "Открытие". Банк активно работает с субъектами малого бизнеса и готов усилить это направление. Затронули работу банка с картой жителя Самарской области. Обсудили реализацию совместных проектов государственно-частного партнерства.

Мы проработали с международными консалтинговыми агентствами инвестиционные ниши Самарской области. Определили перечень проектов и компаний - как российских, так и иностранных, которым интересны эти ниши и которые могут быть заинтересованы в работе в России в нашем регионе. Состоялась целая серия встреч с инвесторами, которых мы называть пока не можем. Большинство из них уже готовы к запуску инвестпроектов на территории региона. Были и первые встречи-знакомства. Теперь планомерно проводим эти серии встреч в режиме нон-стоп. Это та работа, которую мы всегда проводим на всех крупных форумах, но в связи с пандемией такая активность была ограничена.

Вчера состоялась рабочая встреча с руководством АвтоВАЗа - обсуждались перспективы работы компании. Провели встречи с сотовыми операторами - МТС, Билайн, которые сегодня представляют сервисные платформы с ИТ специализацией. Обсудили их совместную реализацию проектов, связанных с дата-центром и с поддержкой стартапов в наших ИТ-парках. Высокий интерес у инвесторов вызывает работа на нашем стенде компаний "СМАРТС" и "Зетта".