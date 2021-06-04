В Новокуйбышевске пешеход тяжело пострадал в ДТП с Toyota Land Cruiser

В четверг, 3 июня, в Новокуйбышевске участником ДТП стал 46-летний водитель Toyota Land Cruiser 150. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, в 8:50 мужчина ехал по Восточному шоссе и у дома № 5 сбил 65-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости.

В результате пострадавшего госпитализирован в тяжелом состоянии.

В пресс-службе регионального ГУ МВД сообщают, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.