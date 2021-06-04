В Новокуйбышевске пешеход тяжело пострадал в ДТП с Toyota Land Cruiser

В четверг, 3 июня, в Новокуйбышевске участником ДТП стал 46-летний водитель Toyota Land Cruiser 150. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительной версии полицейских, в 8:50 мужчина ехал по Восточному шоссе и у дома № 5 сбил 65-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости.
В результате пострадавшего госпитализирован в тяжелом состоянии.
В пресс-службе регионального ГУ МВД сообщают, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!