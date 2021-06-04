Тольяттинских приставов уличили в фиктивном закрытии исполнительного производства

В Тольятти возбудили уголовное дело по факту превышения полномочий сотрудниками УФССП. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В районном отделении судебных приставов находилось исполнительное производство о демонтаже нестационарного торгового объекта.

Сотрудники УФССП вынесли постановление об окончании исполнительного производства в связи с фактическим исполнением требований. Но при этом в материалах производства отсутствовали документы, подтверждающие исполнение решения суда. Кроме того, прокуратура обнаружила, что торговые точки до сих пор не демонтированы.