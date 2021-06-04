Тольяттинца обвиняют в сбыте наркотиков и отмывании 3,7 млн рублей

Прокуратура Центрального района Тольятти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков и отмывании денег, сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, мужчина забирал, фасовал и раскладывал по тайникам в Центральном районе партии наркотиков. В результате незаконной деятельности он получил доход более 3,7 млн руб. и легализовал деньги с помощью финансовых операций.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд для рассмотрения.