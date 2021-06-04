Организаторы "ВолгаФеста" проведут экскурсию по локациям фестиваля

В понедельник, 7 июня, в 11:00 состоится пресс-показ места проведения пятого, юбилейного фестиваля "ВолгаФест".
Министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш, руководитель проекта Михаил Савченко, режиссер фестиваля Сергей Кривчиков вместе с представителями СМИ обойдут 2-ю очередь набережной - локацию "ВолгаФест-2021" - и расскажут о планируемых событиях фестиваля и проектах, реализуемых в рамках культового мероприятия летнего сезона Самарского региона.
Также в рамках пресс-показа запланирована серия интервью с кураторами площадок "ВолгаФест-2021": с арт-директором фестивального городка Владимиром Гурфинкелем, куратором паблик-арт программы Ириной Шаровой, куратором "Резиденции волжских городов" Арменом Арутюновым, арт-директором "ВолгаФест-2021" Анастасией Альбокриновой.
Последние комментарии
Какой же он красавец!
Неужто дождались? Вопрос еще кто будет проводить работы.
Сказывается плохая работа Госоргана охраны памятников. Ну и надо плотнее работать не с местной прокуратурой а с Генеральной. Контроль есть контроль а вообще все печально.
Предположение не есть распоряжение. Но памятник надо сохранить на деле.
Сохранение культурного наследия, дело хорошее. Правда зависит от многого.