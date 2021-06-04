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Культура

Организаторы "ВолгаФеста" проведут экскурсию по локациям фестиваля

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 7 июня, в 11:00 состоится пресс-показ места проведения пятого, юбилейного фестиваля "ВолгаФест".

Министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш, руководитель проекта Михаил Савченко, режиссер фестиваля Сергей Кривчиков вместе с представителями СМИ обойдут 2-ю очередь набережной - локацию "ВолгаФест-2021" - и расскажут о планируемых событиях фестиваля и проектах, реализуемых в рамках культового мероприятия летнего сезона Самарского региона.

Также в рамках пресс-показа запланирована серия интервью с кураторами площадок "ВолгаФест-2021": с арт-директором фестивального городка Владимиром Гурфинкелем, куратором паблик-арт программы Ириной Шаровой, куратором "Резиденции волжских городов" Арменом Арутюновым, арт-директором "ВолгаФест-2021" Анастасией Альбокриновой.

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