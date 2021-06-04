Игорь Комаров на ПМЭФ-2021 отметил перспективность самарских разработок

В пятницу, 4 июня, полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров осмотрел площадку Самарской области на XXIV Петербургском международном экономическом форуме, который проходит в эти дни.

Самарская область масштабно представлена на ПМЭФ с 2018 года. В этом году в третий раз подряд наш регион презентует на главном деловом событии страны свою экспозицию. На самарской площадке, по традиции, представлены новейшие разработки и решения, созданные в регионе.

Игорю Комару презентовали проект городского электромобиля ZETTA, который создан в Тольятти и сейчас находится в стадии опытно-промышленного производства. Полпред отметил: "Когда появляются самостоятельные, способные группы ребят, которые проектируют современные электромобили, конечно, эти идеи необходимо поддерживать".

Также полпреду представили макет малого космического аппарата "АИСТ-2Д" - совместную разработку РКЦ "Прогресс" и Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П.Королева. Аппарат запущен на орбиту с космодрома Восточный пять лет назад. За время функционирования он сделал снимки более чем 60 млн. кв. км. Эти данные востребованы министерствами и ведомствами Российской Федерации, а также других стран.

"Мы хотели, чтобы получилось сотрудничество ведущего космического предприятия "Прогресс" - флагмана космической индустрии - и одного из лучших высших учебных заведений. Очень приятно, что сейчас Самара переходит ко второму этапу этой работы и то, что когда-то только планировалось, реализуется. Надеюсь, что в дальнейшем работа будет идти на том же высоком уровне, что и сейчас, и станет примером для многих регионов", - отметил Игорь Комаров.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что по поручению полномочного представителя президента и по его инициативе регион служит пилотным по использованию космических технологий в работе государственных органов, в экономике.

"У нас проведена большая работа по кадастровому учету. Мы уже отдали муниципалитетам выкладки, как раз полученные со спутников, и ставим на учет земельные участки, что повышает налогооблагаемую базу муниципалитетов, - акцентировал внимание Дмитрий Азаров. - У нас активно развиваются космические технологии в сфере защиты лесов, экологии, умного агро".

Отдельное внимание полномочный представитель президента в ПФО уделил центральной части экспозиции - макету первой в России "умной дороги". Ее первый участок создан в нашем регионе, в настоящее время он проходит тестовую апробацию. Президент АО "СМАРТС" Алексей Сафонов рассказал о том, что пилотный проект уже реализован на участке Московского шоссе в Самаре, но в ближайшее время его планируется расширить - реализовать на трассе Самара - Тольятти протяженностью около 100 км. Впоследствии проект планируется тиражировать по всей стране.

"Умная" дорога будет дополнять существующие системы геопозиционирования и обеспечивать оперативную передачу информации о событиях, происходящих на дороге", - пояснил руководитель компании.

Дмитрий Азаров отметил, что проект реализуется в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина о национальной технологической инициативе.

"Проект получит дальнейшее развитие. Это реальная технология будущего, настоящая умная дорога", - отметил глава Самарской области.