Коронавирус на 6 июня: 71 заболевший и 11 смертей

В регионе по данным на 6 июня подтвержден 71 случай новой коронавирусной инфекции, 11 человек скончались, сообщает оперативный штаб Самарской области.
Большинство вновь заболевших зарегистрировано в Самаре - 41 человек, Тольятти - 12 и в Сызрани - 6 пациентов. Большая часть обследована с диагнозом "внебольничная пневмония и ОРВИ", 10 жителей выявлено при профилактическом обследовании, они не имели клинических проявлений COVID-19.
За сутки с коронавирусом умерли 11 человек: все - люди пожилого возраста, имеющие хронические заболевания. Показатель смертности на 100 тыс. населения в области — 63,36, по стране — 84,79. Коэффициент летальности в регионе — 3,1, в стране — 2,41.
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((((
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Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966