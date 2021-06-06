Коронавирус на 6 июня: 71 заболевший и 11 смертей

В регионе по данным на 6 июня подтвержден 71 случай новой коронавирусной инфекции, 11 человек скончались, сообщает оперативный штаб Самарской области.

Большинство вновь заболевших зарегистрировано в Самаре - 41 человек, Тольятти - 12 и в Сызрани - 6 пациентов. Большая часть обследована с диагнозом "внебольничная пневмония и ОРВИ", 10 жителей выявлено при профилактическом обследовании, они не имели клинических проявлений COVID-19.

За сутки с коронавирусом умерли 11 человек: все - люди пожилого возраста, имеющие хронические заболевания. Показатель смертности на 100 тыс. населения в области — 63,36, по стране — 84,79. Коэффициент летальности в регионе — 3,1, в стране — 2,41.