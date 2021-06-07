Жительница Сызрани обиделась на сожителя и обвинила его в краже машины

В Самарской области 44-летняя женщина стала подозреваемой в уголовном деле о ложном доносе (ч. 1 ст. 306 УК РФ), сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, жительница Сызрани была в гостях вместе с сожителем. Влюбленные поссорились, и женщина решила уехать домой, но сожитель запретил ей садиться за руль, так как она не была трезва.

В итоге женщина ушла домой пешком. Позже она сообщила в полицию, что мужчина уехал на ее Lada Granta без разрешения, и назвала точный адрес, где он находился.

Полицейские задержали мужчину, но вскоре выяснилось, что сообщение о преступлении было ложным и таким образом местная жительница пыталась отомстить сожителю.