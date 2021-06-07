Жительница Сызрани обиделась на сожителя и обвинила его в краже машины

В Самарской области 44-летняя женщина стала подозреваемой в уголовном деле о ложном доносе (ч. 1 ст. 306 УК РФ), сообщает региональное ГУ МВД.
По версии следствия, жительница Сызрани была в гостях вместе с сожителем. Влюбленные поссорились, и женщина решила уехать домой, но сожитель запретил ей садиться за руль, так как она не была трезва.
В итоге женщина ушла домой пешком. Позже она сообщила в полицию, что мужчина уехал на ее Lada Granta без разрешения, и назвала точный адрес, где он находился.
Полицейские задержали мужчину, но вскоре выяснилось, что сообщение о преступлении было ложным и таким образом местная жительница пыталась отомстить сожителю.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!