Центр "Куда приводят мечты" устроил праздник в честь открытия

Ходить, бегать, играть, общаться со своими ровесниками — это то, о чем мечтают все дети с особенностями развития. И теперь у самарских ребят есть возможность учиться этому и получать помощь лучших специалистов страны, не выезжая из родного города. В Самаре открылся развивающий центр для детей с ограниченными возможностями здоровья "Куда приводят мечты". На просьбу о помощи от группы инициативных родителей откликнулся депутат Самарской губернской думы Александр Милеев.

"Куда приводят мечты" — это центр, который появился по инициативе Шадии Ломоносовой. Она сама воспитывает ребенка с ДЦП и знает все о проблемах и трудностях, с которыми приходится сталкиваться.

"Центр начал работать в декабре прошлого года, — рассказывает директор РЦ "Куда приводят мечты" Шадия Ломоносова. — Сначала я просто пригласила хорошего массажиста для своего ребенка. Потом другие мамы, у кого дети тоже с особенностями здоровья, также захотели обратиться к нему. В январе мы сняли кабинет в детском клубе и стали приглашать туда различных опытных специалистов. Проще же пригласить одного врача, чем 10 детей везти в другой город".

Со временем желающих получить помощь в реабилитации детей становилось все больше, а детские клубы все меньше хотели сдавать кабинеты и видеть на своей территории таких особенных детей. Поэтому появилась необходимость в собственном помещении.

"Своих средств и сил у нас недостаточно, — признается Шадия. — Мы обращались за помощью к очень многим людям, но все отказывали. И только Александр Милеев сразу согласился. Мы очень благодарны ему за помощь в ремонте и организации праздника по поводу открытия центра. Всего за 40 дней помещение площадью 100 кв. метров было полностью подготовлено к работе!"

В центре сделали ремонт и оборудовали его врачебными кабинетами. Теперь 250 детей смогут получать здесь высококвалифицированную медицинскую помощь. Большинству детей центра от 6 месяцев до 6 лет, но есть и ребята в возрасте до 17 лет. В основном у детей нарушения опорно-двигательного аппарата, на втором месте — поведенческие и пищевые нарушения.

"Меня очень тронуло обращение группы родителей. Они сами хотят заниматься со своими детьми, готовы приглашать специалистов за собственные средства. Преувеличивать свой вклад я не хочу — это самое малое, что я мог сделать в этом случае. Рад, что малыши теперь обрели свой новый дом, где они смогут получать регулярную помощь, в том числе и медицинскую. Они будут развиваться и радовать своих родителей. Уверен, что такие центры нужны не только в Самаре, но и в других регионах нашей страны", — отметил депутат Александр Милеев.

В центр приезжают лучшие специалисты страны. Они обучают родителей, проводят диагностику состояния здоровья детей. Кому-то назначают лечение, кому-то рекомендуют новые методы реабилитации. Используются такие эффективные методики, которых нет ни в одном самарском центре. После нескольких занятий дети, которые не ходили в 5–6 лет, начинают делать первые шаги.

Депутат Александр Милеев помог организовать яркий праздник с анимационной программой. А родители детей из реабилитационного центра уже поставили себе новую цель. Многим ребятам нужен детский сад, такой же особенный, как они сами. Сейчас инициативные мамы ищут того, кто сможет помочь в реализации этой идеи. Шадия Ломоносова уверена, что все получится, ведь они уже знают куда приводят мечты.