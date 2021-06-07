Прокуратура начала проверку из-за сбитого ребенка в Самарской области

В Октябрьске Самарской области в ДТП пострадал ребенок, сообщает прокуратура Самарской области.

По данным ведомства, 7 июня водитель Chevrolet Niva на ул. Ульяновской сбил 10-летнюю девочку, которая перебегала оживленную дорогу в не предназначенном для этого месте.

Пострадавшую доставили в больницу.

По факту произошедшего прокуратура города инициировала проверку, по результатам которой будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования и дана оценка действиям ответственных лиц.