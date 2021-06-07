Прокуратура начала проверку из-за сбитого ребенка в Самарской области

В Октябрьске Самарской области в ДТП пострадал ребенок, сообщает прокуратура Самарской области.
По данным ведомства, 7 июня водитель Chevrolet Niva на ул. Ульяновской сбил 10-летнюю девочку, которая перебегала оживленную дорогу в не предназначенном для этого месте.
Пострадавшую доставили в больницу.
По факту произошедшего прокуратура города инициировала проверку, по результатам которой будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования и дана оценка действиям ответственных лиц.
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Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!