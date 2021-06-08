В ДТП под Новокуйбышевском погибли два человека

В понедельник, 7 июня, в 21:20 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о столкновении автомобилей ВАЗ-2112 и Skoda Oktavia на 2-ом км Самарского шоссе в районе Новокуйбышевска, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайного ведомства, в результате ДТП погибли двое мужчин в возрасте около 33 и 22 лет. Также пострадали мужчина и женщина, они были направлены для обследования в Новокуйбышевскую центральную городскую больницу.