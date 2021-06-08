В ДТП под Новокуйбышевском погибли два человека

В понедельник, 7 июня, в 21:20 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о столкновении автомобилей ВАЗ-2112 и Skoda Oktavia на 2-ом км Самарского шоссе в районе Новокуйбышевска, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
По данным чрезвычайного ведомства, в результате ДТП погибли двое мужчин в возрасте около 33 и 22 лет. Также пострадали мужчина и женщина, они были направлены для обследования в Новокуйбышевскую центральную городскую больницу.
На место ДТП выезжали пожарные. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!