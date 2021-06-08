Три сотрудника бригады "скорой" и их пациентка пострадали в массовом ДТП в Самаре

В понедельник, 7 июня, в 23:40 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о столкновении трех легковых автомобилей: Lada Priora, Volkswagen, Mazda и автомобиля скорой медицинской помощи, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

ДТП произошло напротив дома №66 по пр. Кирова в Промышленном районе. По данным очевидцев, при столкновении машина "скорой" свалилась на бок.

В результате ДТП погибших нет, но пострадали четыре человека, находившиеся в медицинской машине. Среди пострадавших - трое сотрудников "скорой помощи", в том числе 58-летняя женщина и двое мужчин в возрасте около 39 и 43 лет. Они направлены для обследования в больницу им. Семашко. Пострадала также 34-летняя пассажирка "скорой", которая направлена после аварии в больницу им. Пирогова.

На место ДТП выезжали пожарные. Причины и обстоятельства случившегося устанавливают правоохранители.

По предварительным данным ГУ МВД по Самарской области, автомобиль скорой помощи ехал с проблесковыми маячками, но без спецсигнала. Он не пропустил автомобиль Lada Priora, в результате столкновения машина "скорой" вылетела на встречную полосу, где задела два автомобиля.