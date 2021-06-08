На проект реконструкции Обводного шоссе в Тольятти выделили 45 млн рублей

Региональный минтранс объявил конкурс на поиск подрядчика, который выполнит инженерные изыскания и подготовит проектную документацию по реконструкции Обводного шоссе в Тольятти на участке км 17+100 км 17+800. Начальная цена контракта на разработку документации - 45 млн рублей.
В качестве источника финансирования указаны средства региональной казны. В 2021 г. планируется освоить 20 млн рублей из этой суммы, в 2022-м - 25 млн рублей. Контракт нужно выполнить до 24 октября 2022 года.
Реконструкция запланирована в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы Самарской области", рассчитанной на 2014-2025 годы. Речь идет о четырехполосном участке длиной 700 метров.
В технической документации указано, что подрядчик должен увязать собственные проектные решения с документацией, разрабатываемой ОАО "РЖД" - "Организация ускоренного пассажирского железнодорожного сообщения по маршруту Липяги - Самара - Аэропорт Курумоч - Тольятти-Южное.
"В проекте нужно предусмотреть транспортную развязку в разных уровнях с Хрящевским шоссе, а также транспортную развязку в разных уровнях с железнодорожной веткой Липяги - Самара - Аэропорт Курумоч - Тольятти-Южное", - отмечается в сообщении.
Пока на конкурс заявились три участника - ЗАО "Петербургские сети", ООО "Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт "Севзапинжтехнология" и ООО "Ладья-Проект". Все заявки признаны соответствующими требованиям. Победитель будет определен в ближайшее время.
Последние комментарии
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.