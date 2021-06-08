На проект реконструкции Обводного шоссе в Тольятти выделили 45 млн рублей

Региональный минтранс объявил конкурс на поиск подрядчика, который выполнит инженерные изыскания и подготовит проектную документацию по реконструкции Обводного шоссе в Тольятти на участке км 17+100 км 17+800. Начальная цена контракта на разработку документации - 45 млн рублей.

В качестве источника финансирования указаны средства региональной казны. В 2021 г. планируется освоить 20 млн рублей из этой суммы, в 2022-м - 25 млн рублей. Контракт нужно выполнить до 24 октября 2022 года.

Реконструкция запланирована в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы Самарской области", рассчитанной на 2014-2025 годы. Речь идет о четырехполосном участке длиной 700 метров.

В технической документации указано, что подрядчик должен увязать собственные проектные решения с документацией, разрабатываемой ОАО "РЖД" - "Организация ускоренного пассажирского железнодорожного сообщения по маршруту Липяги - Самара - Аэропорт Курумоч - Тольятти-Южное.

"В проекте нужно предусмотреть транспортную развязку в разных уровнях с Хрящевским шоссе, а также транспортную развязку в разных уровнях с железнодорожной веткой Липяги - Самара - Аэропорт Курумоч - Тольятти-Южное", - отмечается в сообщении.

Пока на конкурс заявились три участника - ЗАО "Петербургские сети", ООО "Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт "Севзапинжтехнология" и ООО "Ладья-Проект". Все заявки признаны соответствующими требованиям. Победитель будет определен в ближайшее время.