КуйбышевАзот расширяет поставки самарским аграриям жидких азотсеросодержащих минеральных удобрений

Грамотный подбор и своевременное внесение удобрений - один из ключевых факторов влияния на урожайность культур и плодородие почв. Сегодня все больше хозяйств осваивают жидкие формы минеральных удобрений, предпочитая карбамидно-аммиачные серосодержащие марки. Их эффективность подтверждают научные исследования, которые продолжают вести авторитетные аграрные университеты сразу в нескольких российских регионах.

Ведущий поставщик

В Самарской области начались весенние полевые работы. Сельхозпредприятия завершают боронование зяби и предпосевную культивацию почвы. Идет весенняя подкормка озимых, а в ряде районов губернии уже приступили к севу яровых.

Сегодня во многих хозяйствах работают современные посевные агрегаты, аграрии хорошо освоили технологию внесения минеральных удобрений одновременно с высевом семян. В любом случае грамотному подбору комплекса удобрений, способов и сроков их внесения придается самое серьезное значение.

По информации областного минсельхоза, к началу весенних полевых работ запасы минудобрений в хозяйствах губернии составили 123 тыс. тонн. В нашем регионе основную часть азотных удобрений поставило ПАО "КуйбышевАзот". По данным предприятия, в 2020 году наибольшей популярностью у сельхозпредприятий пользовалась аммиачная селитра, объем ее производства вырос до 721,0 тыс. тонн - на 7,2% в сравнении с 2019 годом. Карбамида было выпущено 329,9 тыс. тонн, сульфата аммония - 329,9 тыс. тонн.

Растут объемы отгрузки сульфата-нитрата аммония. Это новое удобрение продуктовой линейки КуйбышевАзота, выпуск которого начался в прошлом году. За период с сентября 2020 года по февраль 2021-го его отгрузили 40 тыс. тонн.

Все перечисленные виды удобрений выпускаются в сыпучей, гранулированной форме. Однако сегодня значительно быстрее растет интерес сельхозпроизводителей к жидким комплексным удобрениям, имеющим целый ряд преимуществ. В частности, объем производства на КуйбышевАзоте карбамидно-аммиачной смеси (КАС) в 2020 году вырос на 42,2% в сравнении с 2019 годом и достиг 239,0 тыс. тонн. Этот тренд сохраняется и в текущем году.

По информации "КуйбышевАзота", до конца мая 2021 года только аграриям Самарской области будет отгружено 12 тыс. тонн жидких минеральных удобрений против прошлогодних 10 тыс. тонн. Что касается отгрузки сыпучих удобрений, то за пять месяцев планируется отгрузить в хозяйства губернии 105 тыс. тонн против 100 тыс. тонн годом ранее. Поставки хозяйствам Самарской области остаются для КуАЗа приоритетными.

Что говорит наука

Рост интереса сельхопредприятий к азотным удобрениям в жидкой форме неслучаен. В последние несколько лет научные эксперименты по применению азотных и серосодержащих удобрений КуйбышевАзота ставят в Кубанском и Алтайском аграрном университетах. Ознакомившись с результатами этих исследований, сельхозпредприятия Ставрополья и Кубани в разы увеличили закупки жидких удобрений КАС и КАС+S производства тольяттинского предприятия. Краснодарский край закупил у КуАЗа около 60 тыс. тонн ЖКУ, а Ставропольский - около 100 тыс. тонн.

В Самарском государственном аграрном университете методики и технологии применения азотных и серосодержащих ЖКУ разрабатываются с 2018 года под руководством доктора технических наук, профессора Владимира Милюткина. По его словам, в регионах с дефицитом влаги, к которым можно отнести и Самарскую область, в почве жидкие минудобрения имеют неоспоримые преимущества перед твердыми сыпучими аналогами, и именно за ними - будущее.

Главная особенность сыпучих азотных удобрений - в том, что для их полноценной работы необходима вода. А в зоне рискованного земледелия влаги как раз и не хватает. Поэтому нерастворенные гранулы лежат в почве мертвым грузом, а если они еще и не внедрены в почву, то азот быстро испаряется, не давая результата. В Поволжье к этой зоне относятся Самарская, Оренбургская, Саратовская, Волгоградская области, да и ряд других регионов. Здесь твердые удобрения сильно проигрывают жидким.

Эффект быстрого испарения аммиачной формы азота из твердых удобрений хорошо известен и ученым, и аграриям. Владимир Милюткин напоминает, что при температуре выше +25оС из гранул, не внедренных в почву, азот улетучивается буквально за несколько часов. Статистика прямых потерь азота - от 40% до 60%. По оценкам заместителя директора Средне-Волжского регионального представительства ПАО "КуйбышевАзот" Николая Длужевского, хозяйства Самарской области ежегодно теряют на этом около 450 млн рублей.

Эффективнее и дешевле

По словам профессора Милюткина, хорошо знакомая аграриям жидкая карбамидно-аммиачная смесь (КАС-32) этих недостатков лишена. Она имеет сразу несколько весомых плюсов перед сыпучими удобрениями.

Во-первых, нет потерь азота, а это в разы повышает эффективность. В КАС-32 азот присутствует в трех других формах - нитратной (8%), аммонийной (8%) и амидной (16%), а они не склонны к испарению. Владимир Милюткин рассказал, что на экспериментальной базе СамГАУ запасы КАС-32 хранятся по несколько лет, их химсостав не раз проверяли - он не изменился.

Сегодня в Самарской области выпускаются самые различные пластиковые баки для хранения ЖКУ. Но благодаря специально введенным на заводе ингибиторам КАС-32 хорошо хранится и в емкостях из черного металла.

Во-вторых, это жидкое удобрение универсально. Его можно вносить как при основной и предпосевной обработке почвы, так и в качестве корневых и внекорневых подкормок, в том числе совместно со средствами химзащиты растений. Здесь проявляются и уникальность химического состава (те самые три формы азота), и свойства жидкости, которую можно за один проход либо внести в почву, либо распылить по ее поверхности или по листу. Кроме того, удобрение отлично подходит для использования в баковых смесях со средствами защиты растений, микроэлементами, регуляторами роста.

В-третьих, удобрения в жидкой форме, в том числе и КАС-32, дешевле сыпучих. Для аграриев двойная экономия: на ЖКУ и цены ниже, и нет потерь азота. А результат - выше.

С серой намного лучше

Особенно высокие результаты дают жидкие азотсеросодержащие удобрения - КАС+S, "Раствор серосодержащий питательный" (РСП). По рецептуре КАС+S - это сочетание карбамидно-аммиачной смеси с водорастворимым серосодержащим удобрением. Содержание азота 23-24%, а серы 3,6%. Это оптимальное соотношение для усвоения растениями таких важных питательных веществ, как фосфор и микроэлементы. Продукт КАС+S удачно сочетает преимущества карбамидно-аммиачной смеси КАС-32 и твердых серно-азотных удобрений.

Как подчеркнул Владимир Милюткин, сера занимает одно из ведущих мест среди биогенных элементов наряду с азотом, фосфором и калием. Этот элемент непосредственно влияет на качество урожая: увеличивается содержание белка, растительных масел, сахара. Кроме того, сера повышает усвоение растениями фосфора из почвы, подавляет болезни.

Но именно серы не хватает в почвах Самарской области. По данным обследования САС "Самарская", лишь в 10% почв ее содержание вблизи нижнего допустимого предела - около 12 мг/кг. А в остальных 90% содержание подвижной серы - менее 6 мг/кг почвы. О какой эффективности может идти речь?

В экспериментах СамГАУ с КАС+S и РСП на пшенице, сое, кукурузе, подсолнечнике в засушливые 2018-2020 годы зафиксирован прирост урожайности от 15% до 30%, а в ряде случаев - и до 40%. Доходность культур, выращенных с применением серосодержащих удобрений, повышается в 1,3-1,7 раза. В 2021 году ученые начнут экспериментировать с овощными культурами - картофелем, луком, морковью.

По словам профессора Милюткина, после серии обучающих семинаров по теме жидких азотосеросодержащих удобрений аграрии Оренбуржья заказали их в количестве около 9 тыс. тонн. Здесь есть над чем задуматься.

Владимир Милюткин, профессор, завкафедрой Самарского государственного аграрного университета:

- Наши аграрии постоянно сталкиваются с недостатком влаги в почве. В этих условиях сыпучие гранулированные удобрения проигрывают. Будущее - за жидкой формой, потому что она универсальна, эффективна и экономически выгодна хозяйствам. Наибольший эффект дают жидкие азотсеросодержащие удобрения. Самарский аграрный университет с 2018 года ведет эксперименты с КАС-32, КАС+S и РСП на пшенице, сое, кукурузе и подсолнечнике. Несмотря на то что все эти годы засушливы, получен прирост урожайности от 15% до 30% по сравнению с применением традиционных гранулированных удобрений. В 2020 году на серосодержащих удобрениях получили урожайность твердой яровой пшеницы сорта "Марина" безенчукской селекции от 36 до 39 ц/га. Качество зерна соответствовало первому классу.