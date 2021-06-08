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Сотрудники АО "Транснефть-Приволга" провели волонтерские акции

САМАРА. 8 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Более чем триста работников подразделений АО "Транснефть-Приволга" приняли участие в волонтерских акциях. Добровольческие мероприятия прошли на территории Самарской, Волгоградской и Оренбургской областей и были приурочены к прошедшему Дню защиты детей.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Молодые специалисты собрали средства и закупили подарки подопечным Государственного казенного образовательного учреждения для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей с ограниченными возможностями здоровья г.о. Чапаевск в Самарской области. Они привезли подарки и помогли организовать праздник, в котором приняли участие более чем 120 детей.

Волонтеры Бугурусланского районного нефтепроводного управления (РНУ) пригласили воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Аистенок" и Специальной (коррекционной) школы-интерната, а также детей с ограниченными возможностями здоровья в Бугурусланский драматический театр имени Н.В.Гоголя на премьеру спектакля "Приключения доктора Айболита".  Более чем сто детей получили от организаторов сладкие подарки и имели возможность сфотографироваться с героями спектакля.

Сотрудники аппарата управления и Самарского РНУ собрали игрушки, книги, развивающие игры для маленьких пациентов отделения онкологии, гематологии и химиотерапии ГБУЗ "Самарская областная детская клиническая больница имени Н.Н.Ивановой". Также на собранные средства были приобретены жалюзи для двух палат, холодильник и микроволновая печь.

В рамках акции "Детям на здоровье" добровольцы Волгоградского РНУ закупили предметы гигиены, детское питание и игрушки для детей с онкологическими заболеваниями.

Волонтерское движение в подразделениях АО "Транснефть-Приволга" активно развивается. Сотрудники предприятия помогают детским домам, приютам, многодетным семьям, детям-сиротам, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья, проводят экологические акции и субботники.

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