Очередной ребенок на самокате попал под машину в Самаре

Во вторник, 8 июня, в Самаре произошло ДТП, в котором пострадал ребенок, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 14:00 72-летний водитель Nissan в районе дома №45 по ул. Льва Толстого сбил 10-летнего ребенка, который выехал на нерегулируемый пешеходный переход на самокате.

Несовершеннолетний пострадал, но госпитализация ему не потребовалась.

По факту случившегося полиция ведет проверку.