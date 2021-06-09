Очередной ребенок на самокате попал под машину в Самаре

Во вторник, 8 июня, в Самаре произошло ДТП, в котором пострадал ребенок, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 14:00 72-летний водитель Nissan в районе дома №45 по ул. Льва Толстого сбил 10-летнего ребенка, который выехал на нерегулируемый пешеходный переход на самокате.
Несовершеннолетний пострадал, но госпитализация ему не потребовалась.
По факту случившегося полиция ведет проверку.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!