На "Солидарность Арене" 14 августа выступит "БИ-2"

В Самаре 14 августа состоится концерт группы "БИ-2" - NewBest. Он пройдет на "Солидарность Арене".
Организаторы обещают, что концерт будет особенным.
"Каждый тур мы создаем таким, чтобы в любом городе мира наши поклонники видели одно и то же шоу - и получали единый заряд драйва. Но в этот раз мы пойдем против собственных правил. NewBest станет самым грандиозным, оглушительным и ярким концертом в нашей истории!"
Специально для тура NewBest выбраны самые любимые песни поклонников, многие из которых не исполнялись годами.
Специально будет построена вторая сцена, чтобы музыканты и фанаты оказались на расстоянии вытянутой руки. "Это один из самых захватывающих моментов выступления. Вокруг нас тысячи друзей - и мы поем вместе!" - говорится на сайте группы.
Организаторы обещают уникальную сценографию, море света и объемный 4.1 звук.
Специальный гость концерта - группа "Сети". Начало музыкального шоу в 19:00. Билеты можно приобрести на официальном сайте "БИ-2".
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!