На "Солидарность Арене" 14 августа выступит "БИ-2"

В Самаре 14 августа состоится концерт группы "БИ-2" - NewBest. Он пройдет на "Солидарность Арене".

Организаторы обещают, что концерт будет особенным.

"Каждый тур мы создаем таким, чтобы в любом городе мира наши поклонники видели одно и то же шоу - и получали единый заряд драйва. Но в этот раз мы пойдем против собственных правил. NewBest станет самым грандиозным, оглушительным и ярким концертом в нашей истории!"

Специально для тура NewBest выбраны самые любимые песни поклонников, многие из которых не исполнялись годами.

Специально будет построена вторая сцена, чтобы музыканты и фанаты оказались на расстоянии вытянутой руки. "Это один из самых захватывающих моментов выступления. Вокруг нас тысячи друзей - и мы поем вместе!" - говорится на сайте группы.

Организаторы обещают уникальную сценографию, море света и объемный 4.1 звук.

Специальный гость концерта - группа "Сети". Начало музыкального шоу в 19:00. Билеты можно приобрести на официальном сайте "БИ-2".