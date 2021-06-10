В Тольятти разыскивают подозреваемого в семи кражах

В Тольятти полиция разыскивает 27-летнего Алексея Царева, подозреваемого в семи кражах, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Приметы подозреваемого: на вид 20-25 лет, среднего телосложения, рост 170-175 см, светлые волосы.

Полицейские просят всех, кто имеет сведения о личности и местонахождении разыскиваемого, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: (8482) 37-43-41,93-45-45, 93-45-95 или 112.