В Тольятти разыскивают подозреваемую в краже с банковской карты

Тольяттинские полицейские разыскивают девушку, подозреваемую в краже средств с чужой банковской карты, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
К правоохранителям обратился мужчина, который потерял свою банковскую карту, а потом заметил, что со счета начали списывать деньги. Ущерб составил более 3 тыс. рублей.
Приметы подозреваемой: на вид 20-25 лет, худощавого телосложения, среднего роста, на правом предплечье татуировка, была одета в черную футболку, синие джинсы, темные кроссовки, серую ветровку, носит очки.
Правоохранители просят всех, кто имеет сведения о личности и местонахождении разыскиваемой, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: (8482) 93-46-21, 89277707427 или 112.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!