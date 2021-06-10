В Тольятти разыскивают подозреваемую в краже с банковской карты

Тольяттинские полицейские разыскивают девушку, подозреваемую в краже средств с чужой банковской карты, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

К правоохранителям обратился мужчина, который потерял свою банковскую карту, а потом заметил, что со счета начали списывать деньги. Ущерб составил более 3 тыс. рублей.

Приметы подозреваемой: на вид 20-25 лет, худощавого телосложения, среднего роста, на правом предплечье татуировка, была одета в черную футболку, синие джинсы, темные кроссовки, серую ветровку, носит очки.

Правоохранители просят всех, кто имеет сведения о личности и местонахождении разыскиваемой, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: (8482) 93-46-21, 89277707427 или 112.