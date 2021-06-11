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Образование Общество

Самарский казачий кадетский корпус объявил набор на обучение

САМАРА. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Наряду с Суворовским и Нахимовским училищами казачьи кадетские корпуса готовят молодых воспитанников к военной и государственной службе, проводя раннюю профессиональную ориентацию учащихся.

Фото: предоставлено Самарским казачим кадетским корпусом

"Казачье кадетское образование сегодня особенно востребовано. Казачий уклад становится неотъемлемой составляющей жизни современной молодежи. А это значит, что через десятки лет нам не будет стыдно за своих внуков и правнуков", — считает атаман Всероссийского казачьего общества, казачий генерал Николай Долуда.

Высокий уровень знаний, хорошая физическая подготовка, готовность продолжить традиции предков, способность сохранить в себе сильный казачий дух станут тем необходимым багажом, который каждый выпускник возьмет с собой, чтобы добиться поставленных целей в жизни.

Помимо общеобразовательных дисциплин воспитанники корпуса обучаются безопасному обращению с оружием, основам военного искусства, строевой подготовке, метанию ножей, искусству фланкировки и меткой стрельбе.

Они растут достойными гражданами своей Родины, знающими основы православной культуры, историю Самарского края, уважающими культурное наследие и традиции казачества. Кадеты — постоянные участники "Парада Победы" и шествия "Бессмертного полка", часовые "Вахты памяти у Вечного огня".

Чтобы поступить в престижное учебное заведение, надо пройти испытания на конкурсной основе. Узнать больше о порядке поступления в ГБОУ "Самарский казачий кадетский корпус" можно по ссылке: kadets.minobr63.ru.

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Последние комментарии

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Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

Антон Задворнов 29 декабря 2017 13:33 Самарский университет получит лишь 135 млн руб. на повышение конкурентоспособности

Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.

Роман Кутуков 18 декабря 2017 11:00 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.

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