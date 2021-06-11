В мае 2021 г. уровень инфляции в Самарской области составил 0,7%

Самарастат проиндексировал потребительские цены по Самарской области за май 2021 г. По данным ведомства, по сравнению с апрелем, он составил 100,7%. По сравнению с декабрем 2020 года – 103,8%.
В органе статистики отметили, что продовольственные товары подорожали на 0,6% за месяц, непродовольственные — на 1%. Цены на услуги выросли на 0,4%.
В 2021 г. уровень инфляции в мае оказался выше на 1,3%, чем годом ранее. В мае-2020 индекс потребительских цен по сравнению с декабрем 2019 года составил 102,5%.
Последние комментарии
Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение
Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.