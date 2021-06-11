В мае 2021 г. уровень инфляции в Самарской области составил 0,7%

Самарастат проиндексировал потребительские цены по Самарской области за май 2021 г. По данным ведомства, по сравнению с апрелем, он составил 100,7%. По сравнению с декабрем 2020 года – 103,8%.

В органе статистики отметили, что продовольственные товары подорожали на 0,6% за месяц, непродовольственные — на 1%. Цены на услуги выросли на 0,4%.

В 2021 г. уровень инфляции в мае оказался выше на 1,3%, чем годом ранее. В мае-2020 индекс потребительских цен по сравнению с декабрем 2019 года составил 102,5%.