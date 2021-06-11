Предприниматели Самарской области высоко оценили эффективность работы Росреестра

В национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации по итогам 2020 г. Самарская область заняла 8 место.

Национальный рейтинг оценивает усилия региональных управленческих команд по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и рассчитывается на основе опросов предпринимателей. Он включает такие направления оценки, как скорость и легкость административных процедур, наличие и качество инфраструктуры и ресурсов, работа институтов для бизнеса и поддержка малого бизнеса. Методология подсчетов Нацрейтинга АСИ включает 44 показателя.

В числе показателей бизнес-сообщество оценивает эффективность административных процедур по регистрации прав собственности и постановке на кадастровый учет. Несмотря на пандемию, по этим показателям наш регион удержал высокие позиции, что в совокупности позволило ему войти в 10-ку лучших регионов страны.

"В 2020 г. Управление Росреестра по Самарской области оказывало услуги гражданам и юридическим лицам в сфере регистрации прав собственности и постановки на кадастровый учет в рабочем режиме. Несмотря на пандемию, мы не закрылись ни на один день и обеспечили выдачу отработанных нами документов через МФЦ. С учетом сложившейся обстановки, подача заявлений через Интернет вышла на первый план: количество отработанных нами электронных документов выросло на 17,5% по сравнению с 2019 г.", — рассказала заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Титова.

"Для бизнеса остановка важных процессов может привести не только к финансовым потерям, но и к его ликвидации. В связи с этим значимость бесперебойного оказания услуг в сфере регистрации недвижимости трудно переоценить: у предпринимателей была возможность как завершить процесс оформления объектов, так и обратиться с заявлением о постановке на кадастровый учет, о регистрации права собственности, ипотеки, а также дополнительных соглашений к договорам аренды. Услуги оказывались Росреестром в установленный законом срок и на должном уровне", — прокомментировал президент Союза "Торгово-промышленная палата Самарской области" Валерий Фомичев.