Очередной велосипедист попал под машину на пешеходном переходе в Самаре

В четверг, 10 июня, в Самаре пострадал несовершеннолетний велосипедист, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 15:10 35-летний водитель Subaru на пересечении ул. Полевой и Волжского проспекта поворачивал направо и сбил 16-летнего велосипедиста, который ехал по пешеходному переходу.

Подросток пострадал, но госпитализация не потребовалась.

По данным ГИБДД, автомобилист не имел права управлять транспортом. По факту случившегося сотрудники полиции ведут проверку.