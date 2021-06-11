Очередной велосипедист попал под машину на пешеходном переходе в Самаре

В четверг, 10 июня, в Самаре пострадал несовершеннолетний велосипедист, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 15:10 35-летний водитель Subaru на пересечении ул. Полевой и Волжского проспекта поворачивал направо и сбил 16-летнего велосипедиста, который ехал по пешеходному переходу.
Подросток пострадал, но госпитализация не потребовалась.
По данным ГИБДД, автомобилист не имел права управлять транспортом. По факту случившегося сотрудники полиции ведут проверку.
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Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!