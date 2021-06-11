Дмитрий Азаров обсудил развитие Большеглушицкого района с его жителями

В четверг, 10 июня, во время своей рабочей поездки в Большеглушицкий район губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел большое совещание, на котором вместе с руководством и активными жителями обсудил ключевые вопросы и направления развития муниципалитета.

Большое значение для развития всего региона имеют проекты, реализуемые в муниципалитетах, в том числе в Большеглушицком районе. "Здесь есть крупные проекты, которые, я уверен, будут способствовать улучшению качества жизни людей на селе, создавать дополнительные условия для сохранения здоровья, самореализации, повышения уровня образования", - отметил губернатор.

Об основных направлениях стратегии развития района рассказал его глава Валерий Анцинов. Что касается реализации нацпроектов, то по некоторым направлениям он сообщил о сложностях.

В частности, пока у лечебных учреждений есть потребность в кадрах. Обеспеченность врачами, с учетом совместительства, составляет чуть более 81%. В Центральной районной больнице вакантны ставки анестезиолога-реаниматолога, отоларинголога, педиатра стационара, хирурга, врача общей практики.

При этом было выдано 21 направление на целевое обучение в Самарский государственный медицинский университет, в 2020 году пять человек поступили. В текущем году обратились уже шестеро выпускников, желающих освоить профессию с помощью целевого обучения. По мнению руководителя муниципалитета, это позволит в течение четырех лет закрыть кадровый дефицит.

В районе активно ведется строительство социальной инфраструктуры. В прошлом году для жителей открыл свои двери культурно-оздоровительный центр с бассейном, тренажерами, концертным залом, кабинетами хореографии и пения. А в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" благоустроили три общественных пространства и пять дворов. В этом году темпы и объемы работ сохранятся. При этом за счет собственного бюджета приведут в порядок территории в поселках Фрунзенский и Южный.

"Дмитрий Игоревич, обращаюсь к вам с просьбой оказать содействие в изменении критериев, чтобы и малые населенные пункты с численностью жителей менее 1000 человек могли поучаствовать в таком важном проекте", - призвал глава района.

Губернатор посоветовал использовать существующие резервы уже сейчас: за счет того, что территории в крупных селах подпадают под критерии федеральных программ, можно высвободить средства на разработку проектов благоустройства в малых селах. А механизмы финансирования есть - это, например, региональная губернаторская программа "СОдействие".

В рамках региональной программы по поддержке инициатив населения "СОдействие" в 2020 году в районе реализовано пять проектов. По результатам конкурсного отбора до конца текущего года планируется реализовать 11 проектов - это один из лучших результатов среди сельских районов.

В рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" в 2020 году построено три спортивных площадки в селах Мокша, Константиновка и Большой Глушице. В этом году уже появилась одна новая площадка, до конца года организуют еще две - в с. Большая Дергуновка и п. Кобзевка. В райцентре благоустроили парк Победы. Кроме того, обустроили 58 площадок накопления твердых коммунальных отходов.

Уже поданы новые заявки на участие в госпрограмме, в том числе по строительству канализационных сетей в Большой Глушице. "В прошлом году мы не успели качественно подготовить проектно-сметную документацию для участия в конкурсе, поэтому пытаемся попасть в этом году. Мы просим вашей поддержки в решении данного вопроса", - обратился Валерий Анцинов к губернатору.

Во время обсуждения направлений развития района жители подняли вопрос по теме здравоохранения. Ранее приказом областного минздрава были созданы межмуниципальные медцентры. Ближайший - в городской больнице Новокуйбышевска, и при необходимости пациентов из района направляют туда. Добираться жителям муниципалитета неудобно, требуется несколько пересадок.

"Система оказания медпомощи трехуровневая и предполагает транспортировку пациентов, нуждающихся в помощи, в межмуниципальные медицинские центры. Узнав о проблеме, с министерством транспорта региона мы приступили к разработке специального маршрута. И помимо этого, работаем над пересмотром маршрутизации пациентов и рассматриваем вариант доставки людей не в Новокуйбышевск, а в Самару", - обозначил решение проблемы руководитель областного минздрава Армен Бенян.