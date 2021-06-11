Директора тольяттинской фирмы подозревают в сокрытии более 23 млн руб. налогов

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В Автозаводском районе Тольятти возбудили уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов (ч. 1 ст. 199 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.