На Волжском проспекте в Самаре иномарка врезалась в дверь грузовика

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В пятницу, 11 июня, в Самаре участником ДТП стал 30-летний водитель грузовика Vlovo. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.