На Волжском проспекте в Самаре иномарка врезалась в дверь грузовика

В пятницу, 11 июня, в Самаре участником ДТП стал 30-летний водитель грузовика Vlovo. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в 7:50 он остановился в районе дома № 10 по Волжскому проспекту для разгрузки, открыл дверь и создал тем самым помеху для движения ехавшего сзади попутного Peugeot, который врезался в нее.
В ДТП никто не пострадал.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!