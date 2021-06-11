Банк "Открытие": Банк России дал ястребиный сигнал

По итогам заседания 11 июня Совет директоров Банка России решил увеличить ключевую ставку на 0,5 б.п. до уровня 5,5%, что совпало с нашим прогнозом, и заявил о необходимости дальнейшего ее повышения на ближайших заседаниях. На рынке почти не остается сомнений, что ключевая ставка достигнет потолка нейтрального коридора 5-6% на фоне ускорения темпов инфляции. Вопрос о переходе Банка России к умеренно-жесткой монетарной политике, которой соответствует ключевая ставка более 6%, остается пока открытым. Однако регулятор сделал акцент на том, что ускорение инфляции обусловлено в основном ростом внутреннего спроса, и это указывает на такую возможность.
С учетом ужесточения риторики Банка России увеличение ставки до верхней границы нейтрального диапазона 5-6% сейчас представляется основным сценарием в рамках сложившейся инфляционной динамики. Более того, с учетом заявления Эльвиры Набиуллиной о том, что списывать рост цен исключительно на влияние временных факторов, в частности динамику мировых цен, представляется ошибочным, Банк России вполне допускает переход к умеренно-жесткой политике. Впрочем, необходимо учитывать, что у Банка России сохраняются и другие рычаги воздействия на спрос. Он может заметно влиянть на динамику потребительского кредитования, изменяя регуляторные требования к банкам в части расчета норматива достаточности капитала.
Нельзя не согласиться с заявлением регулятора, что растущий спрос позволяет легче переносить увеличивающиеся издержки в рост розничных цен. Однако из этого не следует, что именно рост спроса служит основным драйвером ускорения инфляции, и если рост издержек, подпитываемый ростом мировых цен на основные сырьевые товары, а также сохранением дисбалансов на локальных и глобальных рынках, прекратится, то производители все равно продолжат увеличивать цены прежними высокими темпами.
Дополнительным фактором роста инфляции следует считать и ослабление рубля по отношению к уровням начала 2020 г. более чем на 25% к доллару, более чем на 30% к евро и юаню - перенос ослабления рубля в издержки и розничные цены продолжается. В любом случае перевод ключевой ставки из области нейтральных значений к умеренно-жестким, т.е. выше 6%, потребует тщательного определения вклада в рост цен динамики спроса, а также внешних факторов, независимых от текущих действий Банка России.
Такой перевод по консервативным расчетам может произойти лишь на заседании в сентябре, когда появится больше ясности в отношении устойчивости роста и факторов динамики внутренних и мировых цен, а также динамики восстановления внутреннего спроса. Корректировку в базовый сценарий Банка России может внести и эпидемиологическая ситуация в России: низкая доля вакцинированных не позволяет полностью исключить сценарий очередного всплеска заболеваемости.
Финансовые рынки практически не отреагировали на решение Банка России. Рубль к доллару и евро продемонстрировал лишь краткосрочный всплеск. Доходности трехлетних ОФЗ сохранились на уровне 6,6%, годовые свопы к ключевой ставке остались на уровне 6,5%. Индекс Мосбиржи после решения Банка России изменился незначительно, сохранив позитивную динамику начала дня.
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