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Банк "Открытие": Банк России дал ястребиный сигнал

САМАРА. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам заседания 11 июня Совет директоров Банка России решил увеличить ключевую ставку на 0,5 б.п. до уровня 5,5%, что совпало с нашим прогнозом, и заявил о необходимости дальнейшего ее повышения на ближайших заседаниях. На рынке почти не остается сомнений, что ключевая ставка достигнет потолка нейтрального коридора 5-6% на фоне ускорения темпов инфляции. Вопрос о переходе Банка России к умеренно-жесткой монетарной политике, которой соответствует ключевая ставка более 6%, остается пока открытым. Однако регулятор сделал акцент на том, что ускорение инфляции обусловлено в основном ростом внутреннего спроса, и это указывает на такую возможность.

С учетом ужесточения риторики Банка России увеличение ставки до верхней границы нейтрального диапазона 5-6% сейчас представляется основным сценарием в рамках сложившейся инфляционной динамики. Более того, с учетом заявления Эльвиры Набиуллиной о том, что списывать рост цен исключительно на влияние временных факторов, в частности динамику мировых цен, представляется ошибочным, Банк России вполне допускает переход к умеренно-жесткой политике. Впрочем, необходимо учитывать, что у Банка России сохраняются и другие рычаги воздействия на спрос. Он может заметно влиянть на динамику потребительского кредитования, изменяя регуляторные требования к банкам в части расчета норматива достаточности капитала.

Нельзя не согласиться с заявлением регулятора, что растущий спрос позволяет легче переносить увеличивающиеся издержки в рост розничных цен. Однако из этого не следует, что именно рост спроса служит основным драйвером ускорения инфляции, и если рост издержек, подпитываемый ростом мировых цен на основные сырьевые товары, а также сохранением дисбалансов на локальных и глобальных рынках, прекратится, то производители все равно продолжат увеличивать цены прежними высокими темпами.

Дополнительным фактором роста инфляции следует считать и ослабление рубля по отношению к уровням начала 2020 г. более чем на 25% к доллару, более чем на 30% к евро и юаню - перенос ослабления рубля в издержки и розничные цены продолжается. В любом случае перевод ключевой ставки из области нейтральных значений к умеренно-жестким, т.е. выше 6%, потребует тщательного определения вклада в рост цен динамики спроса, а также внешних факторов, независимых от текущих действий Банка России.

Такой перевод по консервативным расчетам может произойти лишь на заседании в сентябре, когда появится больше ясности в отношении устойчивости роста и факторов динамики внутренних и мировых цен, а также динамики восстановления внутреннего спроса. Корректировку в базовый сценарий Банка России может внести и эпидемиологическая ситуация в России: низкая доля вакцинированных не позволяет полностью исключить сценарий очередного всплеска заболеваемости.

Финансовые рынки практически не отреагировали на решение Банка России. Рубль к доллару и евро продемонстрировал лишь краткосрочный всплеск. Доходности трехлетних ОФЗ сохранились на уровне 6,6%, годовые свопы к ключевой ставке остались на уровне 6,5%. Индекс Мосбиржи после решения Банка России изменился незначительно, сохранив позитивную динамику начала дня.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Гид потребителя

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