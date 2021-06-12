На ремонт дороги Самара - Бугуруслан и моста через р. Падовка выделили 830 млн рублей

Министерство транспорта и автомобильных дорог ищет подрядчика, который отремонтирует дорогу Самара - Бугуруслан, расположенную в Волжском районе и Кинеле. Ведомство опубликовало два лота на общую сумму 829,4 млн рублей.
Ремонт планируется осуществить в два этапа. На первый этап выделено 604,2 млн рублей. Средства разделены на два года. В 2021 г. предлагается освоить 200 млн рублей, в 2022-м - 404,2 млн рублей.
Речь идет о четырехполосном участке км 21+000 - км 38+800. Подрядчику предстоит отремонтировать земляное полотно, уложить дорожную одежду на площади 160,6 тыс. кв метров. Кроме того, предстоит отремонтировать мост через реку Падовка, а также семь железобетонных труб, обустроить дорогу и тротуары, установить 284 дорожных знака и 16 автобусных остановок, а также 72 светофора и 204 ед. тактильной плитки.
Второй лот - второй этап капремонта дороги Самара - Бугуруслан на участке км 23+800 - км 33+500 (линия наружного освещения и пешеходные переходы). Начальная цена контракта - 225,2 млн рублей. Предполагается, что в 2021 году подрядчик освоит 100 млн рублей, в 2022-м - 125,2 млн рублей из средств областного бюджета.
Победитель торгов должен будет установить четыре шкафа управления наружным освещением, 712 светильников, 361 опору освещения, а также обустроить дорогу: оформить тротуар, барьерные ограждения, установить 128 дорожных знаков, 64 светофора и 128 ед. тактильной плитки.
Срок окончания работ по обоим этапам - 1 октября 2022 г.
Последние комментарии
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.