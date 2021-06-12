В Самарской области в ДТП пострадал пятилетний ребенок

В пятницу, 11 июня, в 14:10 на 6 км 240 м дороги Усть-Кинельский — Новый Сарбай — Урал — Муханово произошло ДТП, в котором пострадал ребенок, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

59-летний водитель за рулем Renault Sandero, двигаясь со стороны пос. Усть-Кинельский в направлении села Новый Сарбай, нарушив правила, выехал на "встречку", после чего машину вынесло на левую обочину, и она съехала с дороги.

В результате ДТП пострадала 58-летняя пассажир иномарки и пятилетний ребенок. Женщину госпитализировали, ребенку назначено амбулаторное лечение.

По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

"Всего за сутки в регионе зарегистрировано восемь ДТП с пострадавшими: девять человек получили ранения различной степени тяжести. Погибших нет", — сообщили в правоохранительных органах.