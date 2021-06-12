16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Отрадном водитель сбил пьяного пешехода В Самарской области в ДТП пострадал пятилетний ребенок Два человека погибли в ДТП с легковушкой и КамАЗом в Самарской области Две женщины и младенец пострадали при столкновении КамАЗа и Lada Granta в Самаре Количество погибших в ДТП под Новокуйбышевском увеличилось до трех

ДТП Происшествия

В Самарской области в ДТП пострадал пятилетний ребенок

САМАРА. 12 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 11 июня, в 14:10 на 6 км 240 м дороги Усть-Кинельский — Новый Сарбай — Урал — Муханово произошло ДТП, в котором пострадал ребенок, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

59-летний водитель за рулем Renault Sandero, двигаясь со стороны пос. Усть-Кинельский в направлении села Новый Сарбай, нарушив правила, выехал на "встречку", после чего машину вынесло на левую обочину, и она съехала с дороги.

В результате ДТП пострадала 58-летняя пассажир иномарки и пятилетний ребенок. Женщину госпитализировали, ребенку назначено амбулаторное лечение.

По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

"Всего за сутки в регионе зарегистрировано восемь ДТП с пострадавшими: девять человек получили ранения различной степени тяжести. Погибших нет", — сообщили в правоохранительных органах.

Гид потребителя

Последние комментарии

брат Горонфло 07 мая 2021 18:05 Пострадавший в ДТП на Московском шоссе мотоциклист скончался

Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...

брат Горонфло 07 мая 2021 18:03 В Сызранском районе столкнулись шесть грузовиков, есть пострадавшие

Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...

Хорен Григорьян 04 октября 2018 14:02 Водителю эвакуатора, повредившему четыре машины, грозит предупреждение или штраф до 500 рублей

А машины ремонтировать да чей счёт будут?

Анастасия Копкина 14 сентября 2018 07:06 Четыре человека пострадали в опрокинувшемся в кювет Renault в Кинель-Черкасском районе

А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!

Alex V 07 августа 2018 09:23 Пенсионерка попала в больницу, переходя дорогу в центре Самары в неположенном месте

Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4