В Самарской области в ДТП пострадал пятилетний ребенок

В пятницу, 11 июня, в 14:10 на 6 км 240 м дороги Усть-Кинельский — Новый Сарбай — Урал — Муханово произошло ДТП, в котором пострадал ребенок, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
59-летний водитель за рулем Renault Sandero, двигаясь со стороны пос. Усть-Кинельский в направлении села Новый Сарбай, нарушив правила, выехал на "встречку", после чего машину вынесло на левую обочину, и она съехала с дороги.
В результате ДТП пострадала 58-летняя пассажир иномарки и пятилетний ребенок. Женщину госпитализировали, ребенку назначено амбулаторное лечение.
По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
"Всего за сутки в регионе зарегистрировано восемь ДТП с пострадавшими: девять человек получили ранения различной степени тяжести. Погибших нет", — сообщили в правоохранительных органах.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!