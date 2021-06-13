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В субботу, 12 июня, в 2:20 в Тольятти произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области