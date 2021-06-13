В субботу, 12 июня, в 2:20 в Тольятти произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
37-летний водитель за рулем Datsun, двигаясь по второстепенной дороге, на нерегулируемом перекрестке в районе дома № 125 по ул. Шлютова не пропустил автомобиль, который двигался по главной дороге и врезался в Hyundai под управлением 25-летнего водителя. После столкновения автомобили отбросило на припаркованный ВАЗ-2114.
В результате ДТП пострадали — водители машин Datsun (госпитализирован)и Hyundai (назначено амбулаторное лечение).
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!