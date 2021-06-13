В Сызрани женщина, нарушив ПДД, попала в автоаварию

В субботу, 12 июня, в 9:30 в Сызрани произошло ДТП с участием двух автомобилей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
28-летняя водитель за рулем SsangYong, двигаясь по трассе М-5 Урал со стороны Самары в направлении Москвы, нарушив ПДД, проехала перекресток в прямом направлении с полосы предназначенной только для поворота направо. В итоге женщина столкнулась с ВАЗ-21102 под управлением 42-летнего водителя, который ехал по "встречке" и поворачивал налево.
В результате ДТП водитель ВАЗ-21102 получил телесные повреждения, не опасные для жизни. Ему назначено амбулаторное лечение.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!