В Самарской области за сутки скончались 12 человек с COVID-19

За сутки в регионе подтверждено 58 случаев новой коронавирусной инфекции, 12 человек, имеющие диагноз COVID-19, скончались, сообщает оперативный штаб Самарской области.

Больше всего больных обнаружили в Самаре - 21 пациент, 6 - в Тольятти, 5 - в Чапаевске. 51 человек обследован с диагнозом "внебольничная пневмония и ОРВИ", у семи граждан болезнь выявили при профилактическом обследовании.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 65633 случая коронавируса, скончались 2099 человек. Показатель смертности на 100 тыс. населения в области — 65,74, по стране — 86,59. Коэффициент летальности в области — 3,19, в стране — 2,43.