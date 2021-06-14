В Самарской области за сутки скончались 12 человек с COVID-19

За сутки в регионе подтверждено 58 случаев новой коронавирусной инфекции, 12 человек, имеющие диагноз COVID-19, скончались, сообщает оперативный штаб Самарской области.
Больше всего больных обнаружили в Самаре - 21 пациент, 6 - в Тольятти, 5 - в Чапаевске. 51 человек обследован с диагнозом "внебольничная пневмония и ОРВИ", у семи граждан болезнь выявили при профилактическом обследовании.
Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 65633 случая коронавируса, скончались 2099 человек. Показатель смертности на 100 тыс. населения в области — 65,74, по стране — 86,59. Коэффициент летальности в области — 3,19, в стране — 2,43.
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Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966