Предпринимателям расскажут, как работать с таблицей капитализации

StartupSamara и минэкономразвития Самарской области продолжают цикл вебинаров, посвященный основным юридическим вопросам, важным для основателей стартапов и бизнеса. 16 июня в 20:00 на вебинаре вместе с международными экспертами участники разберут, что такое таблица капитализации cap table и почему этот документ так важен для стартапа и бизнеса.
Речь пойдет о том, как заполнять один из важнейших документов для переговоров с инвесторами — таблицу капитализации или Cap table. Участники получат шаблон документа, который смогут использовать в своей работе. Кроме того, эксперты рассмотрят другие виды отчетных документов для инвесторов и ответят на вопросы участников.
Вебинар будет особенно полезен предпринимателям и стартапам, которые собираются привлекать инвестиции, планируют масштабировать свой проект и выйти на глобальный рынок. Экспертом на вебинаре выступит аудитор, партнер Fincom Global Tech (Израиль) Татьяна Левит.
Вебинар бесплатный, регистрация участников обязательная: e.startupsamara.ru/fincom-intensive.
Вебинар станет продолжением темы грамотного ведения документации стартапа, первый вебинар и много других полезных видео вы сможете найти на канале StartupSamara.
Мероприятие проводится по инициативе министерства экономического развития и инвестиций Самарской области и при поддержке Fincom Global Tech, оператором выступает Региональный центр инноваций StartupSamara.
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