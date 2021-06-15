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Экономика и бизнес

Предпринимателям расскажут, как работать с таблицей капитализации

САМАРА. 15 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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StartupSamara и минэкономразвития Самарской области продолжают цикл вебинаров, посвященный основным юридическим вопросам, важным для основателей стартапов и бизнеса. 16 июня в 20:00 на вебинаре вместе с международными экспертами участники разберут, что такое таблица капитализации cap table и почему этот документ так важен для стартапа и бизнеса.

Речь пойдет о том, как заполнять один из важнейших документов для переговоров с инвесторами — таблицу капитализации или Cap table. Участники получат шаблон документа, который смогут использовать в своей работе. Кроме того, эксперты рассмотрят другие виды отчетных документов для инвесторов и ответят на вопросы участников.

Вебинар будет особенно полезен предпринимателям и стартапам, которые собираются привлекать инвестиции, планируют масштабировать свой проект и выйти на глобальный рынок. Экспертом на вебинаре выступит аудитор, партнер Fincom Global Tech (Израиль) Татьяна Левит.

Вебинар бесплатный, регистрация участников обязательная: e.startupsamara.ru/fincom-intensive.

Вебинар станет продолжением темы грамотного ведения документации стартапа, первый вебинар и много других полезных видео вы сможете найти на канале StartupSamara.

Мероприятие проводится по инициативе министерства экономического развития и инвестиций Самарской области и при поддержке Fincom Global Tech, оператором выступает Региональный центр инноваций StartupSamara.

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