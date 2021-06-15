В детском оздоровительном лагере "Остров детства" начался сезон

6 июня в отрадненском детском оздоровительном лагере "Остров детства" открылся оздоровительный сезон и первая смена, которая называется "Новый остров: PRO-будущее". Отдохнуть и набраться сил к новому учебному году приехали 170 ребят. Всего в лагере этим летом будет организовано три смены, во время которых здесь смогут побывать более пятисот детей из Отрадного, Самары, Тольятти и других населенных пунктов. Активное участие в подготовке лагеря принимали сотрудники учреждения, городская администрация и волонтеры. Основную финансовую помощь в этом оказало АО "Самаранефтегаз".

Несколько месяцев активных работ хватило на то, чтобы "Остров детства" полностью преобразился. Обновлены фасады корпусов, отремонтирован варочный цех в столовой. Кроме этого, выделенных нефтяниками средств хватило еще и на приобретение мультимедийного оборудования и звукоусиливающей аппаратуры для проведения культурно-развлекательных мероприятий.

— Из года в год каждой весной мы приводим лагерь в надлежащее состояние. А в этом году благодаря социально-экономическому партнерству между администрацией городского округа Отрадный и акционерным обществом "Самаранефтегаз" нам удалось полностью обновить фасад здания столовой. Раньше здесь были стеклянные витрины, металлические двери, которые не отвечали современным нормам и требованиям. Мы заменили дверные проемы, установили сэндвич-панели, поставили пластиковые окна, переделали отмостку и карнизы. Тротуарной плиткой выложили площадки на двух входных группах в столовую, — рассказал директор МАУ ДОЛ "Остров детства" Алексей Эккерт.

Изначально руководство детского лагеря планировало отремонтировать только столовую. В результате торгов образовалась экономия денежных средств, которые тоже пошли в дело. Отремонтирован варочный цех. Полы выложили плиткой, деревянные дверные и оконные блоки заменили на современные пластиковые. Провели косметический ремонт внутри помещения. Также удалось отремонтировать фасады всех четырех корпусов, провести ремонт отмостки и цоколя.

Другую часть средств, выделенных дочерним обществом НК "Роснефть", планируется потратить на приобретение мультимедийного оборудования для оснащения кинозала и крытой сцены. Для того чтобы праздники и концерты проходили на достойном уровне, необходим ноутбук, проектор, акустическая система, экран, микрофоны и коммутационные аксессуары (провода, штекеры, удлинители). К концу первой смены техника будет закуплена и смонтирована.

— Фильмы и концерты помогут сделать досуг ребят более разнообразным и познавательным. Мы будем показывать не только художественные и мультипликационные фильмы, но и ролики социального и обучающего характера. Хочу выразить слова благодарности компании "Самаранефтегаз" за оказанную поддержку. Преобразованиям рады и ребята, и их родители, и сотрудники лагеря, — подчеркнул Алексей Эккерт.

Накануне открытия смены готовность учреждения к приему детей подтвердила межведомственная комиссия. Специалисты дали положительную оценку инфраструктуре "Острова детства". Лагерь полностью укомплектован педагогическими и медицинскими кадрами.

Являясь социально-ориентированным предприятием, АО "Самаранефтегаз" уделяет большое внимание развитию подрастающего поколения. Только за 2020 год в Самарской области акционерным обществом реализовано около двадцати проектов, направленных на поддержку общеобразовательных, дошкольных и досуговых учреждений для детей.

Благодаря финансовой помощи нефтяников обновились детские сады, построены новые спортивно-игровые площадки в целом ряде городов и муниципальных районов области, где компания ведет производственную деятельность.

Крупные проекты осуществлены в Кинель-Черкасском районе. В селе Тимашево отремонтировано здание и благоустроена территория детского сада "Светлячок". Аналогичный объем работ выполнен в детском саду "Алёнушка" в селе Кинель-Черкассы. В Челно-Вершинах отремонтирована кровля детского сада "Колобок". В Кинельском районе приведены в порядок здания школ в сельских поселениях Алакаевка, Домашка, Комсомольский, Малая Малышевка, Чубовка. Новые детские игровые площадки появились в селах Большая Черниговка, Новое Якушкино, Большое Микушкино, Тимашево, а также в Самаре и поселках Суходол и Серноводск.

Развитие детского спорта — также в центре внимания главного нефтедобывающего предприятия области. Новые спортивно-игровые площадки радуют детвору в Нефтегорском районе, хоккейный корт в поселке Безенчук никогда не пустует зимой, а на спортплощадках Шенталы и Большой Черниговки сдана уже не одна норма ГТО.

По словам начальника отдела региональной политики АО "Самаранефтегаз" Наталии Емелиной, одним из основных направлений программы социально-экономического партнерства "Самаранефтегаза" является поддержка общеобразовательных, дошкольных и досуговых учреждений для детей.

— Наша цель — создать все условия для гармоничного и всестороннего развития детей. В наших силах подготовить их к взрослой жизни, чтобы будущие граждане страны вошли в мир сильными, честными и целеустремленными, — считает начальник отдела региональной политики АО "Самаранефтегаз" Наталия Емелина.