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Вадим Нещадимов ушел с поста начальника антиэкстремистского центра ГУ МВД

САМАРА. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полковник Вадим Нещадимов покинул должность начальника Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Самарской области. Центр возглавил полковник полиции Рамиль Хвалев. Соответствующая информация размещена на сайте регионального управления МВД.

Вадим Нещадимов (слева) может покинуть и ГУ МВД по Самарской области, возглавляемое Александром Винниковым (справа) Вадим Нещадимов (слева) может покинуть и ГУ МВД по Самарской области, возглавляемое Александром Винниковым (справа)
Фото: 63.mvd.ru

Хвалев ранее служил в должности заместителя начальника управления уголовного розыска областного полицейского главка.

В пресс-службе ГУ МВД по Самарской области не стали уточнять причины перестановок и новое место службы Нещадимова. Между тем, по информации источника Волга Ньюс, рассматривается вариант его переезда в Архангельскую область, где региональное управление МВД с конца 2019 г. возглавляет Александр Прядко, до назначения занимавший должность замначальника самарского главка.

Напомним, что Вадим Нещадимов с 2013 по 2015 гг. был начальников управления уголовного розыска ГУ МВД по Самарской области. В 2015 г. был назначен руководителем Центра по противодействию экстремизму.

В последние годы он оказывался в центре скандалов. Так, в январе 2018 г. rbc.ru сообщил, что депутат Госдумы Андрей Луговой обратился к генеральному прокурору Юрию Чайке с запросом, в котором просит провести проверку в порядке надзора за следствием и дознанием по делам ОПГ "Законовские" по фактам превышения должностных полномочий Нещадимовым. Указывалось, что якобы именно он снял с оперативного учета представителей ОПГ.

А в августе 2018 г. при получении взятки был задержан заместитель начальника отдела полиции №7 Самары Иван Нещадимов - брат Вадима Нещадимова. В феврале 2020 г. Самарский райсуд приговорил его к семи годам лишения свободы со штрафом в 6 млн рублей. В суде обвиняемый связывал свое уголовное дело с местью брату.

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