Ветврача из Тольятти заподозрили в получении взятки

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Тольятти возбудили уголовное дело в отношении ветеринарного врача станции по борьбе с болезнями животных. Женщину подозревают в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ), сообщает СУ СК РФ по Самарской области.